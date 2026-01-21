Oto co musi zrobić Lewandowski, by zostać w Barcelonie. Dwa warunki

Przyszłość Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie wciąż pozostaje otwarta. Kataloński klub nie zamierza na siłę rozstawać się z polskim napastnikiem, ale według dziennika "Sport" jasno określił warunki, na jakich mógłby on pozostać w zespole na kolejny sezon.

Lewandowski musi spełnić dwa warunki. Finanse mogą odgrywać dużą rolę

Pierwszym z nich jest zmiana roli sportowej. Władze Barcelony zakładają, że wraz z odmładzaniem kadry i rozwojem nowych rozwiązań taktycznych, Lewandowski nie będzie już niekwestionowanym podstawowym zawodnikiem. Klub nadal postrzega go jako piłkarza wysokiej klasy, lecz jego występy miałyby być bardziej selektywne i dopasowane do potrzeb zespołu. Przymiarki do tej roli widzimy już w tym sezonie, gdzie "Lewy" często wchodzi na plac gry z ławki rezerwowych.

Drugim, znacznie trudniejszym warunkiem są kwestie finansowe. Obecne wynagrodzenie Polaka - sięgające około 26 milionów euro brutto rocznie - stanowi poważne obciążenie dla budżetu płacowego. Barcelona oczekuje, że jeśli napastnik ma zostać, zgodzi się na znaczącą obniżkę pensji, nawet o blisko 50 procent. "Sport" podkreśla, że to właśnie ten punkt budzi największe wątpliwości w otoczeniu zawodnika.

Lewandowski nadal cieszy się dużym uznaniem w klubie. Jego profesjonalizm i doświadczenie są postrzegane jako ogromna wartość dodana. "Sport" podkreśla, że Polak jest kluczową postacią w szatni Barcelony. Wszystko dlatego, że młodsi zawodnicy mają przykład tego, jak należy pracować, by długo utrzymywać się na wysokim poziomie.

Ostateczna decyzja należy jednak do samego piłkarza, bo albo zaakceptuje nowe realia sportowo-finansowe w Barcelonie, albo zdecyduje się na zmianę otoczenia, by zachować szansę na jak najwięcej występów od pierwszej minuty.

Świetne liczby Lewandowskiego w Barcelonie

W tym sezonie 37-latek zmagał się z kilkoma urazami. Mimo wszystko jego dorobek bramkowy jest dobry. Pojawił się na boisku 22 razy. Zanotował przy swoim nazwisku dziesięć goli - dziewięć w rozgrywkach ligowych i jednego w Superpucharze Hiszpanii.

Łącznie w barwach FC Barcelony rozegrał 169 spotkań. Zdobył 111 bramek, co daje mu dwunaste miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii klubu. Do dziesiątego w zestawieniu Josepa Escoli brakuje mu dziewięciu trafień.