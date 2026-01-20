Pajor opowiedziała o współpracy z Abramowicz. Oto cała prawda

Ewa Pajor w 2024 roku zamieniła Wolfsburg na FC Barcelonę. Ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę. Pozwolił Polce stać się jedną z najlepszych piłkarek na świecie. Tylko w tym sezonie Ligi F zdobyła 15 bramek w zaledwie 14 spotkaniach. Polka zajęła 8. miejsce w plebiscycie Złotej Piłki za rok 2025.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze Legii balują po przegranych meczach? Kosecki: Po remisie z Lechią piłkarze bawili się w klubie

Pajor opowiedziała o współpracy z Abramowicz. "Bardzo mi pomogła"

Największa gwiazda reprezentacji Polski znajduje się na najwyższym poziomie, nie tylko pod względem fizycznym, ale również mentalnym. Istotną rolę ma odgrywać współpraca z psychologiem. Pajor pracuje mentalnie z Darią Abramowicz. O szczegółach opowiedziała w wywiadzie dla katalońskiego "Sportu".

"Jestem w bardzo dobrej dyspozycji - zarówno fizycznej, jak i mentalnej, a właśnie ta druga sfera ma dla mnie ogromne znaczenie. Od pięciu lat pracuję z psychologiem, który pomógł mi zrozumieć, jak istotne jest odpowiednie przygotowanie przed spotkaniami, ale też regeneracja i zarządzanie emocjami po meczu oraz w przerwach między kolejnymi występami. Dzięki temu rozwinęłam się nie tylko jako zawodniczka, ale również jako osoba. Obecnie czuję się pewnie i to przekłada się na moją pomoc dla zespołu. Tworzymy świetną drużynę i wiemy, że będąc w optymalnej formie, możemy sięgnąć po wszystko" - w takich słowach w rozmowie z katalońskim "Sportem" współpracę z Abramowicz oceniła Pajor.

Zobacz też: Flick się nie hamował po tym, co zrobił piłkarz Barcelony. "Został wykluczony"

Pajor marzy o macierzyństwie

Temat współpracy z Abramowicz był tylko jednym z wielu wątków, które w rozmowie z Pajor poruszył "Sport". W trakcie wywiadu skupiono się również na takich tematach jak życie w Barcelonie, tęsknota za domem, relacja z Robertem Lewandowskim i... macierzyństwo. Polkę zapytano, z którą z koleżanek z zespołu chciałaby się zamienić życiem na jeden dzień. Wskazała Irene Paredes. Piłkarka łączy karierę sportową z wychowywaniem małego dziecka.

"Myślę, że Irene Paredes. Ma małe dziecko. Chciałabym zobaczyć, jak to jest być mamą" - przyznała w rozmowie ze "Sportem" Pajor.

FC Barcelona z Ewą Pajor w składzie najbliższy mecz rozegra 21 stycznia w półfinale Super Cup. Duma Katalonii zmierzy się z Athleticiem Bilbao.