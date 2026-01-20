Powrót na stronę główną

Pajor opowiedziała o współpracy z Abramowicz. Oto cała prawda

Ewa Pajor rozgrywa kolejny kapitalny sezon w barwach FC Barcelony. Nasza najlepsza piłkarka jest w doskonałej formie, nie tylko fizycznej, ale również mentalnej. Duży wpływ na to ma mieć Daria Abramowicz. Zawodniczka Dumy Katalonii na co dzień współpracuje ze słynną psycholog. Teraz zdradziła jej metody.
Ewa Pajor
Ewa Pajor w 2024 roku zamieniła Wolfsburg na FC Barcelonę. Ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę. Pozwolił Polce stać się jedną z najlepszych piłkarek na świecie. Tylko w tym sezonie Ligi F zdobyła 15 bramek w zaledwie 14 spotkaniach. Polka zajęła 8. miejsce w plebiscycie Złotej Piłki za rok 2025. 

Pajor opowiedziała o współpracy z Abramowicz. "Bardzo mi pomogła" 

Największa gwiazda reprezentacji Polski znajduje się na najwyższym poziomie, nie tylko pod względem fizycznym, ale również mentalnym. Istotną rolę ma odgrywać współpraca z psychologiem. Pajor pracuje mentalnie z Darią Abramowicz. O szczegółach opowiedziała w wywiadzie dla katalońskiego "Sportu".

"Jestem w bardzo dobrej dyspozycji - zarówno fizycznej, jak i mentalnej, a właśnie ta druga sfera ma dla mnie ogromne znaczenie. Od pięciu lat pracuję z psychologiem, który pomógł mi zrozumieć, jak istotne jest odpowiednie przygotowanie przed spotkaniami, ale też regeneracja i zarządzanie emocjami po meczu oraz w przerwach między kolejnymi występami. Dzięki temu rozwinęłam się nie tylko jako zawodniczka, ale również jako osoba. Obecnie czuję się pewnie i to przekłada się na moją pomoc dla zespołu. Tworzymy świetną drużynę i wiemy, że będąc w optymalnej formie, możemy sięgnąć po wszystko" - w takich słowach w rozmowie z katalońskim "Sportem" współpracę z Abramowicz oceniła Pajor. 

Pajor marzy o macierzyństwie 

Temat współpracy z Abramowicz był tylko jednym z wielu wątków, które w rozmowie z Pajor poruszył "Sport". W trakcie wywiadu skupiono się również na takich tematach jak życie w Barcelonie, tęsknota za domem, relacja z Robertem Lewandowskim i... macierzyństwo. Polkę zapytano, z którą z koleżanek z zespołu chciałaby się zamienić życiem na jeden dzień. Wskazała Irene Paredes. Piłkarka łączy karierę sportową z wychowywaniem małego dziecka. 

"Myślę, że Irene Paredes. Ma małe dziecko. Chciałabym zobaczyć, jak to jest być mamą" - przyznała w rozmowie ze "Sportem" Pajor. 

FC Barcelona z Ewą Pajor w składzie najbliższy mecz rozegra 21 stycznia w półfinale Super Cup. Duma Katalonii zmierzy się z Athleticiem Bilbao. 

