Hiszpanie odpalili bombę! Lewandowski już wie, co chce zrobić Barcelona

Obsada środka ataku - to jedna z największych zagadek FC Barcelony na przyszłe lata. Po tym sezonie kończy się umowa Roberta Lewandowskiego i wciąż nie wiadomo, czy zostanie przedłużona. Obecnie rolę "9" pełni Ferran Torres, ale FC Barcelona nie chce zostać tylko z tym zawodnikiem. W efekcie działacze rozglądają się za nowym napastnikiem, który mógłby grać w tym klubie przez kilka lat.

Hiszpanie już wiedzą. Hit nad hity Barcelony

Hiszpański dziennik "Sport", powołując się na "La Posesion", poinformował, że Julian Alvarez jest numerem jeden na liście życzeń FC Barcelony na najbliższe letnie okienko transferowe. "Alvarez jest wybrańcem. Barcelona przygotowuje transferowy hit na "9" - to tytuł ze "Sportu".

Dziennikarz David Bernabeu dodaje, że FC Barcelona zaznaczyła na czerwono nazwisko piłkarza, który ma stanąć na czele ofensywy w przyszłości. Alvarez jest bezdyskusyjnym celem numer jeden działaczy mistrzów Hiszpanii.

"Nie chodzi o zwykłe zainteresowanie, lecz o twardą, strategiczną decyzję. Klub postawi wszystko na jedną kartę, by ubrać argentyńskiego napastnika w barwy Barcelony" - pisze "Sport".

Hiszpanie bardzo chwalą Alvareza i dodają, że FC Barcelona jest zachwycona umiejętnościami argentyńskiego napastnika.

"Postawienie na Alvareza wynika z absolutnego przekonania o jego zdolności do odmienienia ataku Barcelony. Argentyńczyk jest postrzegany nie tylko jako snajper najwyższej klasy, ale także jako wszechstronny element, i niewyczerpane źródło ofensywnych rozwiązań, idealnie pasujące do filozofii, którą klub chce wdrażać" - czytamy.

Alvarez w tym sezonie zagrał w 27 spotkaniach, zdobył 11 bramek i miał pięć asyst.