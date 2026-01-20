To była 9:33. Barcelona ogłosiła ws. kontuzji rywala Lewandowskiego

Lewandowski przez pierwsze trzy sezony w FC Barcelonie był jej absolutnie kluczowym graczem. Jego pozycja osłabła jednak w połowie poprzedniego roku, kiedy coraz częściej zaczęły doskwierać mu kontuzje. Ferran Torres świetnie wykorzystywał nieobecność Polaka i choć w przeszłości grał głównie na skrzydle, to ewoluował w "dziewiątkę" z prawdziwego zdarzenia. Hansi Flick w trwającym sezonie ceni go przynajmniej tak bardzo jak Lewandowskiego.

Wszystko jasne w sprawie Ferrana. Ważne wieści dla Lewandowskiego

W ostatnim spotkaniu La Liga, w którym FC Barcelona przegrała z Realem Sociedad, to również Ferran był pierwszym wyborem Hansiego Flicka. Lewandowski pojawił się na boisku w dopiero 62. minucie, ale podobnie jak jego konkurent nie wpisał się na listę strzelców. Kibice oraz eksperci podkreślali wówczas, że mistrzowi Hiszpanii brakowało kontuzjowanego Raphinhii - który jest ostatnio wielkim "talizmanem" Barcy.

We wtorek FC Barcelona wystosowała oficjalny komunikat, w którym podkreśliła, że Brazylijczyk jest już zdrowy i do dyspozycji trenera. Jak się jednak okazuje - kontuzji "mięśnia półbłoniastego w prawej nodze" miał doznać Ferran Torres. Hiszpan tym samym będzie pauzował około dziesięciu dni. Co to oznacza? Na pewno nie zobaczymy go w nadchodzącym spotkaniu Ligi Mistrzów z Slavią Pragą. To oczywiście otwiera drogę Lewego do pierwszej jedenastki Barcy.

FC Barcelona z Slavią Praga zmierzy się w środę, 21 stycznia.