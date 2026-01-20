Ewa Pajor praktycznie od początku pobytu w FC Barcelonie jest bardzo ceniona przez hiszpańskich dziennikarzy. Ci co rusz komplementują jej grę i wystawiają wysokie noty za poszczególne występy. Tym razem kataloński "Sport" postanowił przeprowadzić z nią wywiad. Wśród wielu poruszanych wątków nie mogło zabraknąć Roberta Lewandowskiego.

Pajor i Lewandowski stworzyli coś wielkiego. "Jeden z moich celów"

37-letni napastnik w pewnym sensie przetarł jej szlaki, bo do FC Barcelony trafił dwa lata przed nią i szybko stał się uznaną marką. Po transferze Pajor zainteresowanie tym klubem w naszym kraju tylko wzrosło, co zauważają również sami Hiszpanie. - To coś, z czego jestem bardzo dumna. Najpierw był Robert, a teraz jestem i ja. W Polsce to coś wyjątkowego, że oboje napastników FC Barcelony, zarówno u mężczyzn, jak i kobiet, to Polacy - mówiła Pajor w trakcie wywiadu.

Podkreślała też, że dzięki grze w Barcelonie chciałaby być inspiracją dla młodych polskich piłkarek. - Chłopcy i dziewczyny widzą nas i marzą o grze w takim klubie. Kiedyś tak nie było. Kobieca piłka nożna bardzo się rozwinęła w ostatnich latach i nadal może się rozwijać. To także jeden z moich celów: przyczynić się do jej rozwoju - dodała.

Pajor spotkała się z Lewandowskimi w Barcelonie. Oto co o nich sądzi

Dziennikarze dopytywali ją też o relację z Robertem Lewandowskim, z którym po transferze do Barcelony parę razy się spotkała. - Mieliśmy okazję porozmawiać i spędzić razem czas, również z jego żoną Anną. Udzieliliśmy wspólnego wywiadu klubowym mediom, więc widzieliśmy się kilka razy. Rozmawialiśmy o Barcelonie, o tym, jak było, kiedy tu przyjechaliśmy i jak jest teraz, o adaptacji, o języku, o tym, jak się tu żyje. Robert jest wspaniałym człowiekiem, podobnie jak jego żona, i wspaniale było móc spędzić z nimi ten czas - wyznała piłkarka.

Aktualnie Pajor rozgrywa w FC Barcelonie drugi sezon i cały czas zachwyca. Z dorobkiem 15 bramek jest liderką klasyfikacji strzelczyń ligi hiszpańskiej, a do tego dołożyła cztery trafienia w Lidze Mistrzyń.