Szczęsny już wie! Transferowy guru ogłasza ws. przyszłości ter Stegena

Marc-Andre Ter Stegen spadł w hierarchi bramkarzy FC Barcelony na trzecie miejsce. W grudniu doszło nawet do tego, że to Wojciech Szczęsny musiał zainterweniować u Hansiego Flicka, by ten postawił na swojego rodaka w spotkaniu Pucharu Króla z Guadalajarą. To był jedyny mecz, jaki w tym sezonie rozegrał były kapitan "Dumy Katalonii". Pierwszym golkiperem jest Joan Garcia, a numerem dwa Polak.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto jest najlepszym komentatorem? "Ktoś powie, że Pełka, ktoś, że Święcicki, ktoś, że ja. Każdy ma rację"

Niemiec musiał zatem poszukać nowego klubu, jeśli chce znaleźć się w kadrze na mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Bez regularnej gry byłoby mu o to niezwykle trudno. Pomocną dłoń wyciągnął rywal zza miedzy, Girona.

Fabrizio Romano ogłasza. Marc-Andre ter Stegen trafi do Girony

"Pilne! Girona ustnie porozumiała się z Barceloną ws. wypożyczenia Marca-Andre ter Stegena, here we go! " - napisał w poniedziałek Fabrizio Romano. "Po tym, jak zawodnik dał zielone światło w minionym tygodniu, oba kluby zgodziły się wstępnie na wypożyczenie piłkarza do końca sezonu. W tym tygodniu spodziewane są kroki w stronę sfinalizowania wypożyczenia" - napisał Fabrizio Romano.

W Gironie Ter Stegen powinien mieć łatwiej o minuty, tak jak Szczęsny w Barcelonie po odejściu konkurenta. Pierwszym wyborem trenera Michela jest Paulo Gazzaniga, drugim zaś Dominik Livaković. Ekipa z Katalonii zajmuje obecnie 10. miejsce, ale ma najgorszą defensywę w lidze. Bramkarze zaglądali do siatki już 34 razy. Mniej goli straciły nawet drużyny ze strefy spadkowej: Alaves (25), Levante (32) i Real Oviedo (31).

Jeśli wszystkie formalności zostaną spełnione, Niemiec będzie mógł zadebiutować w nowych barwach 26 stycznia w spotkaniu z Getafe.