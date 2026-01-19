Real Madryt niedawno rozstał się z Xabim Alonso i zastąpił go Alvaro Arbeloą. Jednak zdaniem wielu komentatorów - niedoświadczony Hiszpan, który dotychczas prowadził rezerwy, nie zostanie na stałe, a Florentino Perez planuje sprowadzić jakieś duże nazwisko.

Klopp zdecydował ws. Realu Madryt

Wśród kandydatów wymieniono Juergena Kloppa, który po odejściu z Liverpoolu jest dyrektorem sportowym w Red Bullu. Po zwolnieniu Xabiego Alonso Niemiec dość wymownie skomentował to, co dzieje się w Madrycie. - To znak, że nie wszystko jest w stu procentach w porządku, skoro trener, który przez ponad dwa lata w Leverkusen pokazywał, jak niezwykłym talentem jest, musi odejść z Realu Madryt zaledwie sześć miesięcy później. Jeśli przejmujesz stery po legendarnym trenerze, takim jak Carlo Ancelotti, który miał bardzo jasny sposób zarządzania zespołem, bardzo trudno jest przyjść i coś zmienić. To właśnie sprawiło, że sytuacja Xabiego Alonso była zbyt skomplikowana. Naprawdę mu współczuję - wyznał.

Teraz hiszpańskie media trąbią nt. tego, że słynny szkoleniowiec podjął ostateczną decyzję. - Jestem w pełni zadowolony ze swojej sytuacji. Nie chciałbym być nigdzie indziej - wyznał, cytowany przez "Mundo Deportivo".

Ponadto stwierdził, iż nie przejmuje się pogłoskami dot. zainteresowania Realu Madryt. "Jeśli tak jest, to są to tylko spekulacje medialne" - zaznaczył.

- Czy chcę znowu trenować? W tej chwili powiedziałbym, że nie, ale nie mogę powiedzieć, że nigdy. Nie spodziewam się, że zmienię zdanie, ale nie wiem - dodał.

W ostatnim czasie Real Madryt przegrał finał Superpucharu Hiszpanii, odpadł z Pucharu Króla z drugoligowym Albacete. Ponadto kibice gwiżdżą na swoje gwiazdy i domagają się dymisji Florentino Pereza. We wtorek 20.01 Królewscy zmierzą się z AS Monaco w Lidze Mistrzów.