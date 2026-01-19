25 strzałów, w tym dziewięć celnych oddał zespół FC Barcelony w niedzielnym meczu z Realem Sociedad. Aż osiem z nich obronił Alex Remiro, który skapitulował jedynie przy uderzeniu Marcusa Rashforda z 70. minuty meczu. 30-letni golkiper został jednym z bohaterów triumfu ekipy z San Sebastian nad liderem La Liga wynikiem 2:1.

Zatrzymał Barcelonę. Na jej celowniku jest jednak od dłuższego czasu

W poniedziałek 19 stycznia dziennikarz "Mundo Deportivo", Ferran Martinez zdradził, że Katalończycy od pewnego czasu obserwują bramkarza Realu Sociedad. "Dyrektor sportowy "Barcy", Deco, interesował się sytuacją reprezentanta Hiszpanii jeszcze zanim podpisał kontrakt z Joanem Garcią" - czytamy.

Sęk w tym, że Barcelony latem ubiegłego roku nie było stać na ściągnięcie Remiro, który w swoim kontrakcie miał klauzulę odstępnego wysokości 50 milionów euro. W związku z tym postawiono na wykupienie z Espanyolu Joana Garcii o dokładnie połowę taniej.

Zdaniem hiszpańskiego dziennikarza, temat transferu 30-latka może powrócić już za pół roku. "Zostanie mu jeszcze rok kontraktu, a cena, jaką trzeba będzie zapłacić, spadnie poniżej 10 milionów euro" - informuje Martinez. Ponadto Remiro ma mieć świadomość tego, że nie będzie pierwszym wyborem w bramce Barcelony.

Co to oznacza dla Wojciecha Szczęsnego?

To sprawia, że "Barca" będzie musiała najpewniej podjąć decyzję o rozstaniu z którymś z aktualnych bramkarzy pierwszego zespołu. Garcia jest niekwestionowaną "jedynką" i kimś, na kim ma być budowana przyszłość klubu ze stolicy Katalonii. Marc-Andre Ter Stegen z kolei ma trafić na wypożyczenie do Girony. I tu pojawia się pytanie - co z Wojciechem Szczęsnym?

Polak ma ważny kontrakt z Barceloną jeszcze przez półtorej roku. Aktualnie akceptuje rolę rezerwowego golkipera i jest mentorem dla młodszego Garcii. Nie wydaje się jednak, żeby miał zostać w klubie jako opcja numer trzy. Dodatkowo należy pamiętać o wypożyczonym do Elche Inakim Penii oraz młodych Diego Kochenie czy Aronie Yaakobishvilim. W tym wypadku prawdopodobny byłby powrót Szczęsnego na emeryturę.

Alex Remiro w barwach Realu Sociedad występuje nieprzerwanie od 2019 roku. W niebiesko-białych barwach rozegrał 290 spotkań, z czego aż 229 na boiskach La Liga. Ośmiokrotnie wystąpił w Lidze Mistrzów, a na swoim koncie ma również 29 meczów w Lidze Europy. Wcześniej był zawodnikiem Athletiku Bilbao, SD Huesci i Levante.

