Ważne wieści dla Lewandowskiego. Flick nie ma wyjścia. Polak wróci do łask

W ubiegły weekend FC Barcelona mierzyła się z Realem Sociedad w meczu rozgrywanym w ramach 20. kolejki La Liga. Niespodziewanie "Blaugrana" poległa w San Sebastian 1:2, choć na przestrzeni 90 minut była stroną zdecydowanie przeważającą. W 62. minucie na murawie pojawił się Robert Lewandowski, który zmienił Ferrana Torresa.

Dobre wieści dla Lewandowskiego. Ferran Torres nie leci do Pragi

Jak się okazuje, hiszpański napastnik doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda, o czym poinformował Javi Miguel z dziennika "AS". Wszystko wskazuje na to, że Torres nie poleci z zespołem na środowe spotkanie fazy ligowej Ligi Mistrzów ze Slavią Praga.

"Na ten moment uraz nie jest poważny, dlatego jego występ w niedzielnym meczu z Realem Oviedo nie jest wykluczony, choć ostatecznie zdecyduje rozwój sytuacji" - cytuje informacje podane przez hiszpańskiego dziennikarza portal fcbarca.com.

To już druga tego typu kontuzja Ferrana w bieżących rozgrywkach. Hiszpan w połowie października z powodu takiego samego urazu pauzował przez kilka tygodni. To sprawia, że Hansi Flick najpewniej postawi na Roberta Lewandowskiego od pierwszej minuty w starciu z mistrzami Czech.

Ferran Torres to najlepszy strzelec "Barcy" w sezonie 2025/26. Były piłkarz Manchesteru City w 19 meczach La Liga aż jedenastokrotnie pokonywał bramkarzy rywali. Do tego dołożył dwa trafienia w Lidze Mistrzów i po jednej bramce w Pucharze Króla oraz Superpucharze Hiszpanii.

Robert Lewandowski z kolei wciąż czeka na swoje premierowe trafienie w Champions League. Polak notuje najgorszą serię w karierze pod tym względem, gdyż ostatni raz na pucharowych boiskach strzelił gola 9 kwietnia ubiegłego roku w ćwierćfinałowej rywalizacji z Borussią Dortmund.

Mecz Slavia Praga - FC Barcelona odbędzie się w środę 21 stycznia. Początek spotkania na Eden Arenie zaplanowano na godz. 21:00.

