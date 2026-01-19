Mbappe zobaczył, co kibice zrobili Viniciusowi. Nie mógł tego tak zostawić

Real Madryt w trakcie ostatnich spotkań nie mógł liczyć na wielkie wsparcie trybun. Po porażkach w Superpucharze Hiszpanii i Pucharze Króla kibice są wściekli, czemu dali wyraz podczas ligowego meczu z Levante (2:0). Mimo zwycięstwa widzowie co rusz częstowali zawodników gwizdami i buczeniem. Najbardziej oberwało się Viniciusowi Juniorowi. To właśnie w Brazylijczyku fani widzą głównego winowajcę ostatnich niepowodzeń i przyczynę zwolnienia Xabiego Alonso.

Mbappe nie wytrzymał. Powiedział kibicom, co myśli. "Nie można"

O tym, jak potraktowany został Vinicius, mówi obecnie cała Hiszpania. Nic więc dziwnego, że temat pojawił się w trakcie konferencji prasowej Kyliana Mbappe przed meczem Real Madryt - AS Monaco w Lidze Mistrzów. Jak gwiazdor odniósł się do reakcji trybun? - Gwizdy? Cóż, myślę, że je rozumiem. Zanim zostałem piłkarzem, byłem młodym chłopakiem i kiedy nie byłem zadowolony, źle mówiłem o zawodnikach, a jeśli byłem na stadionie, to na nich buczałem. Rozumiem to, bo nie gramy dobrze. Ale nie podobało mi się to, bo jeśli mają buczeć, to na całą drużynę. Nie powinno się piętnować jednego zawodnika. Jako drużyna radzimy sobie słabo, ale mamy charakter, żeby to zmienić na boisku. Nie uważam, żeby kibice z Madrytu byli przeciwko nam. Są wściekli, ale jestem pewien, że wrócą, żeby nas wesprzeć - tłumaczył, cytowany przez "AS-a".

Mówiąc o "piętnowaniu jednego zawodnika" miał na myśli oczywiście Viniciusa. Dlatego po chwili zaapelował do fanów o opamiętanie. - Oczywiście, to nie wina Viniego. To wina całej drużyny. To wszystko, co mam do powiedzenia kibicom. Niech wygwizdują całą drużynę. Musimy to zaakceptować; to nasza praca. Wiemy o tym. Ale nie można wytykać palcami kilku zawodników i mówić, że to ich wina. To wina wszystkich. W Madrycie zdarzają się takie momenty i musimy to zmienić - ciągnął.

Mbappe stanął po stronie Viniciusa. "Musimy go chronić"

Mbappe zaznaczył również, jak ważnym piłkarzem w drużynie jest Brazylijczyk i że należy mu się szczególne wsparcie. - Musimy go lepiej chronić. Żeby nie był sam przeciwko wszystkim. Nie jest sam w Realu Madryt. Wszyscy jesteśmy z nim. Jeśli jest w najlepszej formie, jest jednym z najlepszych na świecie - podsumował napastnik.

Mecz Real Madryt - AS Monaco odbędzie się we wtorek 20 stycznia na Estadio Santiago Bernabeu. Początek o godz. 21:00.