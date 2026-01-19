Barcelona w niedzielnym spotkaniu Primera Division przegrała z Realem Sociedad 2:1. Mistrzowie Hiszpanii mieli mnóstwo powodów do niezadowolenia: zdobyli dwie bramki, w tym jedną po milimetrowym spalonym, ale obie zostały nieuznane. Do tego czterokrotnie obili słupki i poprzeczkę. I choć Marcus Rashford zdołał wyrównać po efektownym trafieniu Mikela Oyarzabala (1:1), to trafienie Goncalo Guedesa na 2:1 rozstrzygnęło wynik spotkania. Po jego zakończeniu, Frenkie de Jong otwarcie skrytykował pracę Jesusa Gila Manzano.

Frenkie de Jong: z sędzią nie dało się rozmawiać

- Zasłużyliśmy na zwycięstwo, mieliśmy wiele szans. Musimy jednak je wykorzystać - stwierdził kapitan Barcelony, po czym zaczął mówić o arbitrze. - Na koniec meczu, przez cały doliczony czas gry, powtarzałem do niego: - Pilnuj czasu. Minutę zajmowało im wykonanie wrzutu z autu, wznowienia od bramki. To normalne, że to robią. I nie dodał nawet dziesięciu sekund więcej niż dziewięć minut. To wydaje mi się szalone. Powiedziałem mu to, a on dał mi kartkę. Nic więcej nie powiem, ale... Sędzia... Nawet nie da się z nim rozmawiać i tego nie rozumiem. Ponadto, jestem kapitanem i mogę rozmawiać, ale on patrzy na mnie z wyrazem twarzy "jestem kimś lepszym niż ty" - mówił Frenkie de Jong, cytowany przez portal fcbarca.com.

Hansi Flick po meczu stwierdził, że jego drużyna grała dobrze, ale nie miała szczęścia. - Czasem są takie dni jak ten, nie wiesz, dlaczego przegrywasz, ale musisz skupić się na następnym meczu – powiedział. Gdy został zapytany o pracę Gila Manzano, odparł: - Nie chcę tracić energii na rozmowę o nim. Wszyscy widzieli, jak się zachowywał. Frenkie miał rację - podsumował Flick.

41-letni Gil Manzano prowadził w tym sezonie 12 meczów La Ligi, 3 spotkania Ligi Mistrów, Pucharu Króla oraz jedno w Lidze Europy. Dwukrotnie był wyznaczany do meczów Barcelony ( z Gironą i Realem Sociedad) i Realu Madryt (z Athletikiem i Realem Sociedad).

Po przegranej z Realem Sociedad, Barcelona wyprzedza w tabeli Real Madryt o 1 punkt. W tym tygodniu Blaugranę czeka środowy mecz ze Slavią Praga w Lidze Mistrzów. W niedzielę drużyna Flicka zagra z Realem Oviedo.