"Zjedzą Lewandowskiego". Ferran Torres naprawdę to powiedział. Trener nie wierzył

- Nasi stoperzy zjedzą Lewandowskiego – powiedział Ferran Torres w 2021 roku, tuż przed przesuniętym o rok, ze względu na pandemię, Euro 2020. – To już macie tytuł do tego wywiadu – zakończył rozmowę z dziennikarzami "Marki". Chciał powiedzieć coś oryginalnego, co nieczęsto zdarza się aktywnym piłkarzom.

Dziennikarze nie przekręcili słów Ferrana

Jego wypowiedź na temat kapitana reprezentacji Polski stała się głośna. Gdy na konferencji prasowej przed meczem Hiszpania – Polska w Sewilli zapytałem o nią Luisa Enrique, ówczesnego selekcjonera reprezentacji Hiszpanii, ten odpowiedział: - Nie wierzę, że to słowa Ferrana. Pewnie dziennikarze je przekręcili.

Enrique nie wiedział, że Ferran udzielił wywiadu przed kamerą i nagranie jego słów można znaleźć na portalu dziennika "Marca". Wypowiedź okazała się tym bardziej nieszczęśliwa, że 16 czerwca na Estadio La Cartuja w Sewilli Hiszpania zremisowała z Polską 1:1. Bramkę dla gospodarzy zdobył Alvaro Morata, a Lewandowski wyrównał strzałem głową, przeskakując hiszpańskich stoperów, którzy mieli go zjeść.

Ferran był wtedy jeszcze napastnikiem Manchesteru City. Lewandowski grał w Bayernie Monachium. Młody Hiszpan nie mógł przypuszczać, że zaledwie rok później ich drogi zejdą się na Camp Nou. Barcelona wykupiła Ferrana z Premier League w styczniu 2022 roku za 55 mln euro. Pół roku później do klubu przyszedł 34-letni Polak, który w kolejnych trzech sezonach był najskuteczniejszym graczem drużyny. I jej podstawowym napastnikiem. Ferran czekał na ławce na swój moment.

Oczywiście mogli grać czasem razem, bo 12 lat młodszego Hiszpana dało się obsadzać w roli skrzydłowego. W środku ataku trenerzy - Xavi Hernandez, a potem Hansi Flick - widzieli Polaka. Może gdyby kataloński szkoleniowiec nie został zwolniony latem 2024 roku, Ferran stałby się u niego podstawowym napastnikiem. Xavi uważał, że 36-letni Lewandowski jest już na to za stary i nie daje gwarancji klubowi z topu.

Jego następca, Flick, był innego zdania. Polak zdobył w poprzednim sezonie 42 gole, jak za najlepszych lat. Obecne rozgrywki zaczął jednak od kontuzji. Ferran grał, strzelał i jego rola w zespole wzrosła. Potem Lewandowski miał kolejny uraz mięśniowy, którego nabawił się w meczu kadry w Kownie z Litwą w październiku. Stracił przez to ligowy klasyk z Realem Madryt na Santiago Bernabeu, a w sumie z powodu kontuzji opuścił jesienią pięć meczów Barcelony.

Na początku grudnia Lewandowski zagrał w podstawowym składzie w hicie z Atletico Madryt. Zmarnował karnego, ale asystował przy bramce Daniego Olmo na 2:1. Rezerwowy Ferran ustalił wówczas wynik na 3:1 i od tamtej pory to on wychodził w podstawowym składzie. Z wyjątkiem spotkania w Lidze Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt.

Dopiero w finale Superpucharu Hiszpanii, 11 stycznia przeciw Realowi, Lewandowski wrócił do wyjściowej jedenastki Barcelony. W tym sezonie zagrał o 573 minuty mniej od Ferrana, ale w najważniejszych spotkaniach Flick stawia na niego.

Polak i Hiszpan to napastnicy o zupełnie odmiennej charakterystyce. Ferran lubi mieć przestrzeń do grania, wychodzić do prostopadłych podań za plecami obrońców. Nie przepada za walką w tłoku w polu karnym. Często jednak nie ma wyjścia, gdy Barcelona spycha rywala pod jego bramkę. W pojedynkach powietrznych, w przepychankach z obrońcami na małej przestrzeni, wciąż więcej atutów ma 37-letni Lewandowski.

Zalety Ferrana to młodość, szybkość, technika. Ale efektywnością pod bramką ustępuje Polakowi. Widać to w statystykach z meczów ligowych. Hiszpan potrzebuje 110 minut gry, by zdobyć gola, Lewandowski - 80.

Przyszłość należy do Ferrana Torresa

Wierzę Flickowi, gdy mówi, że to dla niego błogosławiony problem - wybieranie między dwoma napastnikami wysokiej klasy. Może ich dobierać do przeciwników, do taktyki, według formy, z uwzględnieniem zmęczenia. To oczywiste, że w wieku 37 lat Lewandowski nie jest w stanie biegać po boisku co trzy dni po 90 minut.

Gdyby połączyć atuty Hiszpana i Polaka, powstałby napastnik doskonały. Taki, jakim Lewandowski był pięć lat temu, gdy dla Bayernu strzelał po 50 goli w sezonie. Jeszcze wcześniej, w Borussii Dortmund, wykańczał skutecznie akcje po przebiegnięciu z piłką 50 metrów. Teraz nie jest w stanie. Co nie zmienia faktu, że gdyby Barcelona miała grać dziś finał Ligi Mistrzów, sądzę, że Flick wystawiłby do podstawowego składu Lewandowskiego. Nie mam oczywiście pewności, ale jesienią w kluczowych meczach wybierał Polaka, jeśli tylko był zdrowy.

Niemiec unika klasyfikowania swoich napastników - kto jest dla niego w środku ataku numerem 1, a kto numerem 2. To nie miałoby wielkiego sensu, bo ten numer 2 byłby mniej zmotywowany. Tymczasem dziś obaj czują się tak samo niezbędni w zespole. Lewandowski rozumie swoją nową rolę. Wie, że nie może grać w każdym meczu od początku do końca. Siada na ławkę bez frustracji, bo Flick go nie odstawia, a tylko oszczędza na kluczowe momenty. Musi ostrożnie gospodarować siłami i zdrowiem. Nie każdy mecz ma takie samo znaczenie.

Ferran jest piłkarzem najwyższej klasy, reprezentantem mistrzów Europy, lidera rankingu FIFA. W zeszłym roku zdobył najwięcej goli wśród wszystkich rodaków występujących w wielkich ligach Europy. 27 – tyle samo co Lewandowski.

W tym sezonie ma ich 15, a Polak - o pięć mniej. Ich rywalizacja, a może raczej współpraca, dała drużynie 25 z 79 bramek zdobytych do tej pory. Siłą zespołu Flicka jest fakt, że gole zdobywają wszyscy gracze ofensywni, także Raphinha, Yamal, Rashford, Fermin Lopez i Dani Olmo. W Realu ciężar zdobywania goli spada na Kyliana Mbappe, co czyni go przewidywalnym.

Według hiszpańskich mediów Flick i szefowie Barcelony są bardzo zadowoleni z rozwoju Ferrana. Jego kontrakt wygasa w połowie 2027 roku, więc przedłużenie go jest priorytetem dla klubu. Prezes Joan Laporta i dyrektor sportowy Deco chcą też wykupić Marcusa Rashforda z Manchesteru United, bo cenę 30 mln euro uważają za atrakcyjną jak na skrzydłowego tej klasy. Tymczasem pozostawienie Lewandowskiego w Barcelonie jest mało prawdopodobne, ale nie ze względu na aktualną formę, tylko wiek i status najwyżej opłacanego piłkarza w drużynie. Polak zaakceptuje znaczącą obniżkę pensji, ale w sierpniu kończy 38 lat i bardziej realne jest, że skuszą go propozycje z amerykańskiej MLS lub Saudi Pro League.

Prawdopodobnie jest to więc ostatni sezon Lewandowskiego w klubie z europejskiego topu. Kontrakt z Barceloną wygasa w czerwcu. Gdyby Deco zdecydował się go przedłużyć, byłby to ewenement w skali światowej. Już w połowie 2022 roku, gdy Polak przybywał na Camp Nou, większość nie wierzyła, że zostanie tam tak długo. Umowa miała trwać trzy lata z opcją przedłużenia o rok. Lewandowski ją właśnie wypełnia.

"Z Bayernu nie idzie się na emeryturę" – to reguła obowiązująca w bawarskim klubie. Piłkarz zatrudniony na Allianz Arena musi być w szczycie formy, nikt nie będzie czekał, aż dotrwa do końca kariery. Dlatego już w 2022 roku Lewandowskiemu zapowiadano, że gdy za rok jego kontrakt wygaśnie, może zostać przedłużony tylko o kolejne 12 miesięcy. To uraziło kapitana reprezentacji Polski, który wymusił transfer do Barcelony. Prezes Laporta zapłacił 45 mln euro z kasy klubu tonącego w długach i dotąd nie miał powodu żałować. W trzy lata Barcelona zdobyła dwa tytuły mistrza Hiszpanii, dwa Superpuchary, Puchar Króla oraz wróciła do półfinału Ligi Mistrzów.

Lewandowski miał pokazać młodzieży z akademii La Masia, jak dba o siebie i pracuje profesjonalista. Pod tym względem też wypełnił swoje zadanie. Ferran nie ma z nim łatwo, ale nie narzeka. Rywalizacja z kapitanem polskiej kadry czyni go lepszym napastnikiem. Przyszłość i tak będzie należała do niego, czy stanie się to za miesiąc, czy za pół roku.