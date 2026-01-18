O 10:48 FC Barcelona przekazała fatalne wieści. I to tuż przed meczem

Barcelona znakomicie radzi sobie w lidze hiszpańskiej. Zwyciężyła w ostatnich dziewięciu meczach, a po raz ostatni podopieczni Hansiego Flicka schodzili z boiska pokonani po październikowym El Clasico. Real pokonał wtedy Dumę Katalonii 2:1.
Znakomita passa Barcelony, w połączeniu ze słabszą formą Królewskich sprawiła, że pięć punktów straty do Realu zamieniło się w cztery punkty przewagi. Duży w tym udział mieli powracający po kontuzjach piłkarze. Z powodu urazów pauzowali w tym sezonie między innymi Lamine Yamal, Fermin Lopez, Robert Lewandowski czy Joan Garcia.
Wydawało się już, że największe problemy Barcelona ma już za sobą. Lista piłkarzy wykluczonych z gry skracała się, jednak wciąż widnieją na nich nazwiska Frenkiego de Jonga czy Gaviego. Złe wieści dla katalońskich kibiców klub ogłosił o 10:48. Wtedy na mediach społecznościowych pojawiła się informacja dotycząca kluczowego zawodnika zespołu.
"Zawodnik pierwszej drużyny, Raphinha, nie weźmie udziału w spotkaniu przeciwko Realowi Sociedad. Jest to środek zapobiegawczy, spowodowany drobnym urazem prawego uda" - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu. Brazylijczyk nie został powołany do składu, który wybrał się na mecz do San Sebastian.
Ledwie dwa miesiące temu Raphinha wrócił do składu Barcelony po... kontuzji uda. W tym czasie rozegrał 11 spotkań, strzelając osiem bramek i trzykrotnie asystując. Był kluczowym zawodnikiem podczas rozegranego w saudyjskiej Dżuddzie Superpucharu Hiszpanii. Zarówno w półfinale z Athletikiem Bilbao, jak i w finałowym starciu z Realem zdobył po dwa gole.
Barcelona będzie musiała sobie poradzić w San Sebastian bez Brazylijczyka. Podopieczni Hansiego Flicka mają za zadanie utrzymać czteropunktową przewagę nad Realem Madryt. Królewscy w sobotę pokonali Levante 2:0, a w niedzielny wieczór Dumę Katalonii czekać będzie starcie z Realem Sociedad. Mecz ten rozpocznie się o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.