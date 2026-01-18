O 10:48 FC Barcelona przekazała fatalne wieści. I to tuż przed meczem

Barcelona znakomicie radzi sobie w lidze hiszpańskiej. Zwyciężyła w ostatnich dziewięciu meczach, a po raz ostatni podopieczni Hansiego Flicka schodzili z boiska pokonani po październikowym El Clasico. Real pokonał wtedy Dumę Katalonii 2:1.

Znakomita passa Barcelony, w połączeniu ze słabszą formą Królewskich sprawiła, że pięć punktów straty do Realu zamieniło się w cztery punkty przewagi. Duży w tym udział mieli powracający po kontuzjach piłkarze. Z powodu urazów pauzowali w tym sezonie między innymi Lamine Yamal, Fermin Lopez, Robert Lewandowski czy Joan Garcia.

Alarm w Barcelonie! Kolejny uraz

Wydawało się już, że największe problemy Barcelona ma już za sobą. Lista piłkarzy wykluczonych z gry skracała się, jednak wciąż widnieją na nich nazwiska Frenkiego de Jonga czy Gaviego. Złe wieści dla katalońskich kibiców klub ogłosił o 10:48. Wtedy na mediach społecznościowych pojawiła się informacja dotycząca kluczowego zawodnika zespołu.

"Zawodnik pierwszej drużyny, Raphinha, nie weźmie udziału w spotkaniu przeciwko Realowi Sociedad. Jest to środek zapobiegawczy, spowodowany drobnym urazem prawego uda" - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu. Brazylijczyk nie został powołany do składu, który wybrał się na mecz do San Sebastian.

Raphinha znów kontuzjowany

Ledwie dwa miesiące temu Raphinha wrócił do składu Barcelony po... kontuzji uda. W tym czasie rozegrał 11 spotkań, strzelając osiem bramek i trzykrotnie asystując. Był kluczowym zawodnikiem podczas rozegranego w saudyjskiej Dżuddzie Superpucharu Hiszpanii. Zarówno w półfinale z Athletikiem Bilbao, jak i w finałowym starciu z Realem zdobył po dwa gole.

Barcelona będzie musiała sobie poradzić w San Sebastian bez Brazylijczyka. Podopieczni Hansiego Flicka mają za zadanie utrzymać czteropunktową przewagę nad Realem Madryt. Królewscy w sobotę pokonali Levante 2:0, a w niedzielny wieczór Dumę Katalonii czekać będzie starcie z Realem Sociedad. Mecz ten rozpocznie się o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.