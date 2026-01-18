Real Sociedad - FC Barcelona. Gdzie i o której obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Najpierw krótka przerwa zimowa, a teraz maraton spotkań. Po świątecznym urlopie Barcelona ma do rozegrania aż 9 meczów w 28 dni, w tym ze Spartą Praga i Kopenhagą w Lidze Mistrzów oraz m.in. Realem Sociedad w La Lidze. Baskowie zajmują w tabeli dopiero 13. miejsce, co dla drużyny, która jeszcze sezon temu grała w europejskich pucharach jest sporą ujmą. Ich ostatnie wyniki mogą jednak świadczyć o tym, że powoli wracają do formy.

Real Sociedad odbija się po słabszym okresie. "Wyniki dodały nam pewności siebie"

Najbliższy rywal Barcelony tuż przed przerwą zimową zmienił trenera: Sergio Francisco zastąpił Amerykanin Pellegrino Matarazzo, co przyniosło oczekiwany skutek. Real Sociedad wygrał z Osasuną w Pucharze Króla, pokonał na wyjeździe Getafe, a do tego zremisował z Atletico Madryt.

- Ostatnie wyniki dodały nam pewności siebie. (...) Jestem podekscytowany. Nie mogę się doczekać, żeby to przeżyć i zagrać ten mecz. Będzie niesamowita energia i jeśli uda nam się ją wykorzystać, będzie to dla nas ogromna przewaga. Idea jest zawsze jasna. Zawsze znamy mocne i słabe strony zespołu i przygotowujemy się, aby wiedzieć, jak sobie z nimi radzić na boisku. Priorytetowo traktujemy początkowe fazy, które dadzą nam przewagę lub zwiększą nasze szanse na wygraną. (...) Przygotowaliśmy zespół na to, co może przynieść mecz. Mamy swoje zasady gry w ataku i obronie, ale musimy wprowadzić pewne korekty przed tym spotkaniem. Dobrze jest się z nimi zmierzyć i zobaczyć, jak dobrze sobie radzimy w starciu z takimi drużynami - mówił przed meczem Pelegrino Matarazzo.

Amerykański trener, który jest dzieckiem włoskich imigrantów mieszkających od wielu lat w New Jersey, dwukrotnie mierzył się z Hansim Flickiem, gdy był jeszcze szkoleniowcem Stuttgartu. Prowadzony przez szkoleniowca z Heidelberga Bayern Monachium wygrał oba mecze – 0:4 i 1:3.

-Cóż, można zobaczyć, że teraz są pewniejsi siebie po dwóch zwycięstwach i remisie. Znam ich trenera bardzo dobrze, w Niemczech mieszkaliśmy niedaleko siebie, więc dobrze będzie móc go zobaczyć. Oczywiście, to będzie ciężki mecz, mają fantastycznych zawodników, a teraz z pewnością siebie, którą zyskali, będzie bardzo ciężko. Ale naszym celem jest wygranie LaLigi i wygranie jutrzejszego meczu - mówił przed meczem Hansi Flick, cytowany przez portal fcbarca.com.

Optymizm, który bije z ostatniego zdania niemieckiego trenera, jest uzasadniony - w ostatnich miesiącach prowadzona przez niego Barcelona niemal nie traci punktów. Po porażce z Chelsea pod koniec listopada Blaugrana wygrała 6 meczów ligowych, jedno spotkanie w Lidze Mistrzów (z Eintrachtem), dwa w Superpucharze Hiszpanii i dwa w Pucharze Króla. Można mieć zastrzeżenia do stylu, w jakim Barcelona zdobywała punkty, np. w spotkaniu z Eintrachtem, Guadalajarą w Pucharze Króla czy Espanyolem, ale i tak wyniki bronią niemieckiego trenera.

Gdzie obejrzeć Real Sociedad - FC Barcelona. O której? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, RELACJA, WYNIKI]

Mecz Real Sociedad - FC Barcelona rozpocznie się w niedzielę 18 stycznia o godz. 21. Transmisję pokaże Canal Plus Sport. Zapraszamy również na relację tekstową na stronę główną Sport.pl i do aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.