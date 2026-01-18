Kibice mają już dość gwiazdora Realu. Wymowne, jak go potraktowali

Vinicius trafił do Madrytu w 2018 roku. Flamengo otrzymało za swoją gwiazdę 45 milionów euro. Kontrakt 25-latka, ostatnio przedłużony w październiku 2023 roku, obowiązuje do końca przyszłego sezonu. Daleko jest jednak do porozumienia między przedstawicielami piłkarza a działaczami Realu.

W ostatnim czasie pogorszyła się też relacja między Viniciusem a kibicami. Ich zdaniem Brazylijczyk był jednym z głównych oponentów Xabiego Alonso, który został zwolniony tydzień temu po porażce z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii. Zastąpił go Alvaro Arbeloa, który wcześniej prowadził drużyny młodzieżowe Realu.

Alvaro Arbeloa broni Viniciusa

Debiut nowego trenera potoczył się fatalnie - Królewscy sensacyjnie ulegli drugoligowemu Albacete w 1/8 finału Pucharu Króla. W sobotę było już nieco lepiej. Real nie bez problemów, ale pokonał przedostatnie Levante w meczu 20. kolejki ligi hiszpańskiej. W trakcie meczu publiczność gwizdała, gdy tylko Vinicius był przy piłce, a sam 25-latek nie dał żadnego powodu, by fani docenili jego umiejętności. Kolejne nieudane zagrania jedynie zwiększały frustrację kibiców.

Hiszpańska Marca przytacza słowa Arbeloi z pomeczowej konferencji prasowej. Rzecz jasna, znaczna uwaga została poświęcona sytuacji związanej z Brazylijczykiem. - Jako trener Realu jest to dla mnie oczywiste: będę pracować nad tym, by mieć do dyspozycji najlepszego Viniciusa. Będę wymagać od innych piłkarzy, by szukali go na boisku. On się nie boi, ma charakter, wielokrotnie bronił klubu. Jest niezwykle nierównym piłkarzem, ale u szczytu formy jest najlepszy na świecie. Da nam wiele tytułów, tak jak już to robił w przeszłości - stwierdził nowy szkoleniowiec Realu.

Vinicius na dłużej w Realu?

Hiszpan odniósł się również do reakcji trybun na grę Viniciusa. - Szanuję bardzo naszą publiczność. Domagają się tego, by wszyscy dawali z siebie wszystko. Nie zapominajmy jednak o tym, co Vini już zrobił dla tej drużyny. Jest jednym z nas i będzie jednym z nas przez długi czas - stwierdził Alvaro Arbeloa.

Tymczasem dwa tygodnie temu pojawiły się informacje o zainteresowaniu Viniciusem ze strony... Chelsea. Londyński zespół mógłby wyłożyć na stół przeszło 150 milionów euro. Do tej pory w mediach spekulowano, że wyłącznie arabskie kluby mogłyby zapłacić za Brazylijczyka kwotę zadowalającą Florentino Pereza.

Real Madryt zajmuje drugie miejsce w tabeli ligi hiszpańskiej, tracąc do liderującej Barcelony punkt. Duma Katalonii swój mecz 20. kolejki rozegra jednak w niedzielę, 18 styczna. Początek wyjazdowego pojedynku z Realem Sociedad zaplanowany jest na godzinę 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.