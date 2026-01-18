Wieczorem mecz Barcelony. W Hiszpanii od rana trąbią o Lewandowskim i Flicku

FC Barcelona wciąż prowadzi w tabeli La Liga, ale po ostatnim meczu Realu Madryt z Levante (2:0) przewaga stopniała do jednego punktu. Już w niedzielę Katalończycy będą mieli okazję znów nieco odskoczyć rywalom. Tego dnia zmierzą się z Realem Sociedad, 13. drużyną sezonu. Nie ulega więc wątpliwości, kto będzie faworytem do zwycięstwa. A pomóc w tym może... Robert Lewandowski. Tak sugerują m.in. hiszpańscy dziennikarze.

REKLAMA

Zobacz wideo Mocne spięcie na linii Kosecki-Skorża. "Ty się, k***a, to przedszkola nadajesz!"

Robert Lewandowski i Hansi Flick nie raz rozmontowali defensywę drużyny Matarazzo

"Mundo Deportivo" przypomina, że Lewandowski doskonale wie, jak strzelać gole drużynom prowadzonym przez Pellegrino Matarazzo. To amerykański szkoleniowiec, który od 21 grudnia 2025 roku prowadzi ekipę z San Sebastian, a w przeszłości zasiadał na ławcę m.in. VfB Stuttgart. I właśnie wtedy Polak karcił jego piłkarzy.

Najwięcej bramek przeciwko tej niemieckiej ekipie zdobył, gdy współpracował w Bayernie Monachium z Hansim Flickiem, obecnym szkoleniowiecem Barcelony. "Trener Realu Sociedad, prowadząc Stuttgart w sezonie 2020/21, dwukrotnie przegrał z Bayernem Hansiego (0:4 i 1:3). W tych spotkaniach polski napastnik strzelił cztery gole" - czytamy. W pierwszym meczu ustrzelił nawet hat-tricka. "Flick i Lewandowski. Specjaliści od walki z amerykańskim trenerem" - podkreślili dziennikarze.

Na tym napastnik się nie zatrzymał. W kolejnym sezonie strzelił kolejne dwa gole Stuttgartowi, ale wówczas Flick szkoleniowcem Bawarczyków już nie był. - Nie mam negatywnych wspomnień związanych z tamtym meczem. Przegraliśmy 0:4, choć zaczęliśmy mocno. Póżniej rywale otrzymali czerwoną kartkę. To zachęciło nas do większej odwagi. Tyle tylko, że przeciwnicy odmieni losy rywalizacji kilkoma kontratakami. Wiele się nauczyłem z tego spotkania - mówił ostatnio Matarazzo na temat starcia, w którym Lewandowski strzelił trzy gole.

Zobacz też: Ale im nastrzelał! Lewandowski prawdziwym postrachem.

Jaki plan na Lewandowskiego ma Flick?

W obecnym sezonie Lewandowski zdobył 10 bramek i dwie asysty we wszystkich rozgrywkach. Zazwyczaj nie jest jednak pierwszym wyborem Flicka. Wchodzi z ławki, ale i tak potrafi napsuć krwi defensywie rywala. Czy i w niedzielnym meczu z Realem Sociedad trener wystawi Polaka dopiero z ławki? O tym przekonamy się na mniej więcej godzinę przed pierwszym gwizdkiem w San Sebastian. Ten zabrzmi o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego meczu na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.