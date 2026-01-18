Potwierdzają się doniesienia ws. Lewandowskiego. Flick naprawdę to zamierza

W ciągu tego tygodnia Barcelona rozegra 3 mecze, więc rotacje w składzie były konieczne. Hansi Flick podczas meczu z Racingiem Santander, które rozgrywał w środę, dał odpocząć Pedriemu oraz Raphinhi, a w późniejszej części meczu zobaczyliśmy Erica Garcię oraz Roberta Lewandowskiego. Jak podaje Mundo Deportivo, w niedzielnej rywalizacji z Realem Sociedad, Flick postawi od pierwszej minuty na swój "najbardziej konkurencyjny skład".

FC Barcelona - Real Sociedad. Przewidywany skład na mecz La Ligi

Do jedenastki ma wrócić Pedri i Frenkie de Jong, który pauzował z powodu czerwonej kartki otrzymanej w Superpucharze Hiszpanii. W pierwszym składzie znalazłby się też Raphinha, ale Brazylijczyk doznał urazu w trakcie meczu Pucharu Króla i przed spotkaniem ligowym trenował na siłowni.

-Tak, ma problemy po urazie. Zobaczymy, co zdecydujemy i czy zagra, czy odpocznie" – potwierdził Hansi Flick. W W pierwszej jedenastce najprawdopodobniej zastąpi go Markus Rashford, o ile będzie to konieczne. Nie wiadomo też, czy w szerokim składzie znajdzie się Mark-Andre ter Stegen. Niemiec ma być niebawem wypożyczony do Girony.

W obronie zagra stały kwartet - Koundé, Cubarsí, Eric Garcia i Balde. "Lamine zagra na prawym skrzydle, a wygląda na to, że Rashford zajmie drugą flankę. Olmo i Fermín rywalizują o pozycję ofensywnego pomocnika, przy czym ten drugi jest bardziej prawdopodobnym kandydatem na środkowego napastnika. Flick ponownie testował Ferrana Torresa, obok Lewandowskiego, z możliwością rotacji. Obaj mają oko do bramek" - czytamy w Marce.

Real Sociedad od czasu odejścia trenera Imanola Alguacila i dwóch podstawowych środkowych pomocników: Mikela Merino oraz Martina Zubimendiego zaliczył duży dołek formy. Drużyna, która jeszcze dwa sezony temu grała w europejskich pucharach, teraz jest bliżej strefy spadkowej niż lidera La Ligi. Sytuacja klubu była na tyle zła, że w grudniu ubiegłego roku władze zwolniły trenera Sergio Francisco, zatrudniając na jego miejsce Amerykanin Pellegrino Matarazzo.