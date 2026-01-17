Torres czy Lewandowski? Hansi Flick stawia sprawę jasno

FC Barcelona w środku tygodnia pokonała Racing Santander (2:0), a gole zdobywali Ferran Torres i Lamine Yamal. Dzięki tej wygranej Katalończycy są już w ćwierćfinale Pucharu Króla. W niedzielne popołudnie zagrają kolejne ligowe spotkanie. Ich rywalem będzie Real Sociedad.

Flick mówi o Torresie i Lewandowskim. Jasne słowa

W sobotę 17 stycznia - dzień przed meczem z Baskami - Hansi Flick tradycyjnie spotkał się z dziennikarzami na przedmeczowej konferencji prasowej. Zabrał głos w sprawie rywalizacji pomiędzy Ferranem Torresem a Robertem Lewandowskim.

- Kiedy jest taka rywalizacja, to jest zdrowo. Podoba mi się to. Na każdej pozycji na boisku mamy zawodników, którzy zaczynają w pierwszej jedenastce, i innych, którzy kończą mecze. Tego oczekuję od mojej drużyny; każdy jest ważny i każdy pomaga nam wygrywać mecze i osiągać nasze cele. Najważniejsza jest drużyna, a nie zawodnik czy trener - powiedział Niemiec, a jakie słowa na portalu X cytuje profil BarcaInfo gromadzący informacje dotyczące FC Barcelony.

Torres w tym sezonie jest najlepszym strzelcem Barcelony. Trafił dla niej aż 15-krotnie i wygryzł z pierwszego składu Lewandowskiego. Polak, który w tym roku skończy 38 lat, wciąż jest jednak ważnym piłkarzem w talii Flicka. W finale Superpucharu Hiszpanii to on wybiegł na boisko w podstawowej jedenastce. W Pucharze Króla od początku grał już Torres. Czas pokaże kto wystąpi w niedzielę na Estadio Anoeta.

FC Barcelona po 20. kolejce na sto procent pozostanie liderem La Liga. Ma cztery punkty przewagi nad Realem Madryt, który do ligowego grania wraca w sobotę. Zmierzy się z Levante.