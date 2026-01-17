Tak Hiszpanie piszą o Lewandowskim. Co za słowa

Robert Lewandowski w tym roku skończy 38 lat, ale nadal jest wartością dodaną do ataku FC Barcelony. Najlepiej niech świadczy o tym fakt, że jego gol pomógł zdobyć Superpuchar Hiszpanii i pokonać Real Madryt w finale tych rozgrywek. Kataloński dziennik "Mundo Deportivo" zwrócił uwagę na doskonałą konwersję goli i minut w wykonaniu napastników Barcelony - w tym Lewandowskiego.

Lewandowski doceniony. Strzela, choć gra najmniej

"Ferran Torres wygrał walkę jako podstawowy napastnik przeciwko Robertowi Lewandowskiemu, który jednak kontynuuje ze znakomitymi statystykami, dostosowanymi do gry. Polak świętował 10 goli w 1030 minut, po jednym co 103 minuty, niemal w takim samym stosunku jak jego dwaj koledzy z drużyny" - napisało źródło.

Raphina strzela gole co 102 minuty, a Torres co 105. To właśnie Hiszpan jest najskuteczniejszym piłkarzem w Barcelonie. Zdobył 15 goli - o cztery więcej od Brazylijczyka i o pięć więcej od Lewandowskiego, który ma tyle samo strzelonych bramek co Lamine Yamal.

Z całej czwórki to jednak Polak rozegrał zdecydowanie najmniej minuty, bowiem "zaledwie" 1030. W tym sezonie ze względu na wiek, ale też problemy ze zdrowiem kapitan naszej reprezentacji jest rezerwowym Torresa, ale mimo tego Hansi Flick na ważne mecze - takie jak finał Superpucharu Hiszpanii - decyduje się wstawiać go do podstawowego składu.

Czas pokaże, czy w niedzielnym meczu ligowym z Realem Sociedad w ataku ponownie zobaczymy Lewandowskiego. Trzy dni później Katalończycy w Lidze Mistrzów ze Slavią Praga.