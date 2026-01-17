Tak Hiszpanie piszą o Lewandowskim. Co za słowa

Robert Lewandowski w tym roku skończy 38 lat, ale nadal jest wartością dodaną do ataku FC Barcelony. Najlepiej niech świadczy o tym fakt, że jego gol pomógł zdobyć Superpuchar Hiszpanii i pokonać Real Madryt w finale tych rozgrywek. Kataloński dziennik "Mundo Deportivo" zwrócił uwagę na doskonałą konwersję goli i minut w wykonaniu napastników Barcelony - w tym Lewandowskiego.
"Ferran Torres wygrał walkę jako podstawowy napastnik przeciwko Robertowi Lewandowskiemu, który jednak kontynuuje ze znakomitymi statystykami, dostosowanymi do gry. Polak świętował 10 goli w 1030 minut, po jednym co 103 minuty, niemal w takim samym stosunku jak jego dwaj koledzy z drużyny" - napisało źródło.
Raphina strzela gole co 102 minuty, a Torres co 105. To właśnie Hiszpan jest najskuteczniejszym piłkarzem w Barcelonie. Zdobył 15 goli - o cztery więcej od Brazylijczyka i o pięć więcej od Lewandowskiego, który ma tyle samo strzelonych bramek co Lamine Yamal.
Z całej czwórki to jednak Polak rozegrał zdecydowanie najmniej minuty, bowiem "zaledwie" 1030. W tym sezonie ze względu na wiek, ale też problemy ze zdrowiem kapitan naszej reprezentacji jest rezerwowym Torresa, ale mimo tego Hansi Flick na ważne mecze - takie jak finał Superpucharu Hiszpanii - decyduje się wstawiać go do podstawowego składu.
Czas pokaże, czy w niedzielnym meczu ligowym z Realem Sociedad w ataku ponownie zobaczymy Lewandowskiego. Trzy dni później Katalończycy w Lidze Mistrzów ze Slavią Praga.