Flick przemówił po tym, co zrobiła Barcelona. Dlatego Szczęsny nie zagrał

FC Barcelona gra dalej w rozgrywkach Pucharu Króla. W czwartek obrońcy trofeum sprzed roku zmierzyli się w 1/8 finału z Racingiem Santander. Trener Hansi Flick nie zdecydował się jednak wystawić w pierwszym składzie ani Wojciecha Szczęsnego, ani Roberta Lewandowskiego. Ostatecznie na boisku pojawił się tylko ten drugi. W 68. minucie zmienił Ferrana Torresa, który chwilę wcześniej strzelił gola na wagę zwycięstwa. Polak, choć miał swoją okazję, pozostał bez bramki, a FC Barcelona wygrała skromnie 1:0. Jak na taki rezultat zareagował niemiecki szkoleniowiec?
Tuż po spotkaniu Flick pojawił się na konferencji prasowej, gdzie odpowiadał na pytania dziennikarzy. Jedno z nich dotyczyło wystawienia w bramce Joana Garcii, a nie np. Wojciecha Szczęsnego. Mimo dużo słabszego, na papierze, rywala. - Joan zagrał, ponieważ wydawało mi się to dobrą decyzją. Znów zachował czyste konto i bardzo mnie to cieszy. Pokazał też kilka świetnych interwencji w końcówce - powiedział Flick. - Zobaczymy, co się wydarzy. Wszystko zależy od tego, jak będzie z Joanem. Jeśli będzie wymagał odpoczynku... wtedy podejmiemy decyzję - dodał Niemiec, zapytany o obsadę bramki na kolejne mecze Pucharu Króla.
Szkoleniowiec Barcelony podkreślił także, że był zadowolony z mentalności piłkarzy, którzy dobrze wiedzieli, że drugoligowy Racing się przed nimi nie położy. - Dla Racingu to było jedno z najważniejszych spotkań w ostatnich latach. My przyjechaliśmy świeżo po wygraniu Superpucharu, ale takie mecze trzeba wygrywać pełną powagą i odpowiednią mentalnością. Przeciwnicy podchodzą do takich spotkań bez strachu. Są odważni, bo nie mają nic do stracenia. To fantastyczne i bardzo wartościowe. Dlatego tym bardziej cieszę się, że awansowaliśmy - stwierdził Flick.
Jak na razie nie wiadomo, kto będzie rywalem FC Barcelony w ćwierćfinale Pucharu Króla. Zadecyduje o tym losowanie. Teraz ekipa z Camp Nou przygotowywać się będzie do niedzielnego ligowego starcia z Realem Sociedad (18 stycznia, godz. 21:00) oraz mecze ze Slavią Praga w Lidze Mistrzów (21 stycznia, godz. 21:00). Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.