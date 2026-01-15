FC Barcelona nie zamierza podzielić losu Realu Madryt, który sensacyjnie odpadł z Pucharu Króla, przegrywając z występującym w Segunda Divison Albacete (2:3). Tym samym Hansi Flick postawił na dość mocną jedenastkę, która rozpocznie starcie z Racingiem Santander. Rotacji nie zabrakło, ale trzon drużyny pozostał niezmienny. Tyczy się to przede wszystkim roli pierwszego bramkarza.

Tym od początku sezonu jest ściągnięty latem z Espanyolu Joan Garcia. Hiszpan wygrał rywalizację z Wojciechem Szczęsnym i nie oddał miejsca wracającemu po kontuzji Marcowi-Andre ter Stegenowi.

Flick mówi wprost. Dlatego postawił na Garcię

Wydawało się, że w starciu pucharowym, podobnie jak w poprzedniej rundzie przeciwko Guadalajarze, Flick może dać szansę gry Niemcowi lub Polakowi - tak się jednak nie stanie. Między słupkami bramki "Barcy" ponownie oglądać będziemy Garcię - już po raz dziewiętnasty, licząc wszystkie rozgrywki.

- Joan jest naszym numerem jeden, a dzisiejszy mecz jest ważny, dlatego gra. Niektórzy zawodnicy potrzebują odpoczynku, ale to ważny mecz - argumentował swoją decyzję niemiecki trener, który dodał, że jego zespół musi uważać na niebezpieczny i bezpośredni futbol prezentowany przez ekipę Racingu.

W wyjściowym składzie "Blaugrany" brakuje również Roberta Lewandowskiego. Relację tekstową na żywo z tego meczu można śledzić na portalu Sport.pl.

Początek spotkania został opóźniony o 15 minut z powodu obfitych opadów deszczu.