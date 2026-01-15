Vinicius Junior nie będzie miło wspomniał środowego wieczoru na Estadio Carlos Belmonte w Albacete. Gwiazdor Realu Madryt rozegrał pełne 90 minut w meczu 1/8 finału Pucharu Króla, ale niczym wielkim się nie wyróżnił. Na domiar złego jego zespół zaliczył absolutny blamaż. W debiucie trenera Alvaro Arbeloi przegrał z drugoligowym Albacete 2:3. Z kolei sam Brazylijczyk padł ofiarą rasistowskich okrzyków ze strony kibiców rywali.
Do zdarzenia doszło jeszcze przed meczem. Madrycki dziennik "AS" ujawnił nagranie, na którym widać, jak grupa fanów skanduje obraźliwe hasła pod adresem Viniciusa. - Vinicius, jesteś małpą, Vinicius, jesteś małpą! - krzyczeli, będąc niedaleko stadionu.
Wideo szybko rozniosło się po sieci i wywołało falę oburzenia. Jako pierwszy zareagował na nie klubowy kolega Vinicusa - Thibaut Courtois. - Dość rasizmu. To haniebne - napisał na InstaStories. Z kolei w czwartek na całą sytuację zareagowali przedstawiciele rozgrywek LaLiga. - LaLiga potępia wszelkie rasistowskie obelgi. Na boisku i poza nim nie ma miejsca dla hejterów. Vini, LaLiga jest z Tobą! - możemy przeczytać w komunikacie, jaki pojawił się na portalu X.
Niestety do podobnych zachowań względem Viniciusa Juniora w przeszłości dochodziło już wielokrotnie. Piłkarz nie pozostawał wobec nich obojętny i często decydował się wytaczać procesy. W 2025 r. hiszpański sąd skazał czerech kibiców Atletico Madryt, którzy powiesili kukłę zawodnika na moście w pobliżu ośrodka treningowego. Nieco wcześniej zaś ukarano grzywną pięciu fanów Realu Valladolid, którzy w trakcie meczu kierowali pod adresem skrzydłowego rasistowskie okrzyki. W poprzednich latach tego typu spraw było jednak więcej.
Po odpadnięciu z Pucharu Króla Viniciusowi i Realowi Madryt pozostała już tylko gra na dwóch frontach - w LaLidze i Lidze Mistrzów. Najbliższy mecz ekipa ze stolicy Hiszpanii rozegra w sobotę 17 stycznia o 14:00. Jej rywalem będzie wówczas Levante. Z kolei 20 stycznia Real zmierzy się w Lidze Mistrzów z AS Monaco.