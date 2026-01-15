Vinicius Junior nie będzie miło wspomniał środowego wieczoru na Estadio Carlos Belmonte w Albacete. Gwiazdor Realu Madryt rozegrał pełne 90 minut w meczu 1/8 finału Pucharu Króla, ale niczym wielkim się nie wyróżnił. Na domiar złego jego zespół zaliczył absolutny blamaż. W debiucie trenera Alvaro Arbeloi przegrał z drugoligowym Albacete 2:3. Z kolei sam Brazylijczyk padł ofiarą rasistowskich okrzyków ze strony kibiców rywali.

Skandal tuż przed blamażem Realu. Tak krzyczeli w kierunku Viniciusa. "Haniebne"

Do zdarzenia doszło jeszcze przed meczem. Madrycki dziennik "AS" ujawnił nagranie, na którym widać, jak grupa fanów skanduje obraźliwe hasła pod adresem Viniciusa. - Vinicius, jesteś małpą, Vinicius, jesteś małpą! - krzyczeli, będąc niedaleko stadionu.

Wideo szybko rozniosło się po sieci i wywołało falę oburzenia. Jako pierwszy zareagował na nie klubowy kolega Vinicusa - Thibaut Courtois. - Dość rasizmu. To haniebne - napisał na InstaStories. Z kolei w czwartek na całą sytuację zareagowali przedstawiciele rozgrywek LaLiga. - LaLiga potępia wszelkie rasistowskie obelgi. Na boisku i poza nim nie ma miejsca dla hejterów. Vini, LaLiga jest z Tobą! - możemy przeczytać w komunikacie, jaki pojawił się na portalu X.

Vinicius znów ofiarą rasizmu. Problem wciąż powraca

Niestety do podobnych zachowań względem Viniciusa Juniora w przeszłości dochodziło już wielokrotnie. Piłkarz nie pozostawał wobec nich obojętny i często decydował się wytaczać procesy. W 2025 r. hiszpański sąd skazał czerech kibiców Atletico Madryt, którzy powiesili kukłę zawodnika na moście w pobliżu ośrodka treningowego. Nieco wcześniej zaś ukarano grzywną pięciu fanów Realu Valladolid, którzy w trakcie meczu kierowali pod adresem skrzydłowego rasistowskie okrzyki. W poprzednich latach tego typu spraw było jednak więcej.

Po odpadnięciu z Pucharu Króla Viniciusowi i Realowi Madryt pozostała już tylko gra na dwóch frontach - w LaLidze i Lidze Mistrzów. Najbliższy mecz ekipa ze stolicy Hiszpanii rozegra w sobotę 17 stycznia o 14:00. Jej rywalem będzie wówczas Levante. Z kolei 20 stycznia Real zmierzy się w Lidze Mistrzów z AS Monaco.