Puchar Króla w środę przyniósł ogromną niespodziankę. Już na poziomie 1/8 finału z rywalizacji odpadł Real Madryt. Wicemistrzowie Hiszpanii niespodziewanie przegrali z drugoligowym Albacete 2:3 i stracili szansę na końcowy triumf. Podobnej wpadki chce uniknąć FC Barcelona, która w czwartkowy wieczór spotka się z innym drugoligowcem - Racingiem Santander. W jakim ustawieniu przystąpi do gry?

Drugi mecz FC Barcelony w Pucharze Króla. Co z występem Lewandowskiego i Szczęsnego?

To pytanie od rana zadawali sobie hiszpańscy dziennikarze. Niepewna była nawet obsada bramki. Początkowo trener Hansi Flick zasugerował, że skłania się ku Joanowi Garcii. Później zaś nie wykluczył wystawienia Marca-Andre ter Stegena, który bronił także w 1/16 finału przeciwko Guadalajarze. Do wyboru szkoleniowiec miał oczywiście także Wojciecha Szczęsnego, choć o Polaku mówiło się stosunkowo najmniej.

W przewidywanych składach rzadko przewijało się także nazwisko Roberta Lewandowskiego. Ponieważ nasz napastnik wystąpił od pierwszej minuty w finale Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt (3:2), hiszpańskie media zakładały, że tym razem dostanie czas na odpoczynek. A jak będzie w rzeczywistości?

FC Barcelona oficjalnie ogłosiła. Oto skład Flicka na mecz z Racingiem Santander

Tego dowiedzieliśmy dosłownie przed momentem, gdy w mediach społecznościowych FC Barcelony pojawiła się oficjalna informacja o wyjściowej jedenastce. Flick posadził Polaków na ławce rezerwowych. Dał za to szansę takim piłkarzom jak Joan Garcia czy Ferran Torres.

Skład FC Barcelony na mecz z Racingiem Santander:

Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Balde; Bernal, Casadó, Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres i Rashford.

Mecz Racing Santander - FC Barcelona w ramach 1/8 finału Pucharu Króla rozpocznie się w czwartek 15 stycznia o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.