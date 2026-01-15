Puchar Króla w środę przyniósł ogromną niespodziankę. Już na poziomie 1/8 finału z rywalizacji odpadł Real Madryt. Wicemistrzowie Hiszpanii niespodziewanie przegrali z drugoligowym Albacete 2:3 i stracili szansę na końcowy triumf. Podobnej wpadki chce uniknąć FC Barcelona, która w czwartkowy wieczór spotka się z innym drugoligowcem - Racingiem Santander. W jakim ustawieniu przystąpi do gry?
To pytanie od rana zadawali sobie hiszpańscy dziennikarze. Niepewna była nawet obsada bramki. Początkowo trener Hansi Flick zasugerował, że skłania się ku Joanowi Garcii. Później zaś nie wykluczył wystawienia Marca-Andre ter Stegena, który bronił także w 1/16 finału przeciwko Guadalajarze. Do wyboru szkoleniowiec miał oczywiście także Wojciecha Szczęsnego, choć o Polaku mówiło się stosunkowo najmniej.
W przewidywanych składach rzadko przewijało się także nazwisko Roberta Lewandowskiego. Ponieważ nasz napastnik wystąpił od pierwszej minuty w finale Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt (3:2), hiszpańskie media zakładały, że tym razem dostanie czas na odpoczynek. A jak będzie w rzeczywistości?
Tego dowiedzieliśmy dosłownie przed momentem, gdy w mediach społecznościowych FC Barcelony pojawiła się oficjalna informacja o wyjściowej jedenastce. Flick posadził Polaków na ławce rezerwowych. Dał za to szansę takim piłkarzom jak Joan Garcia czy Ferran Torres.
Skład FC Barcelony na mecz z Racingiem Santander:
Mecz Racing Santander - FC Barcelona w ramach 1/8 finału Pucharu Króla rozpocznie się w czwartek 15 stycznia o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.