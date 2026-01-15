Powrót na stronę główną

Co ze Szczęsnym i Lewandowskim? Flick podał skład Barcelony

FC Barcelona już za kilkadziesiąt minut rozpocznie swój mecz w rozgrywkach Pucharu Króla. W 1/8 finału zmierzy się na wyjeździe z Racingiem Santander. Trener Hansi Flick już wybrał jedenastkę, którą zobaczymy od pierwszej minuty. Czy znaleźli się w niej Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski?
SOCCER-SPAIN-VIL-BAR/
Fot. REUTERS/Pablo Morano

Puchar Króla w środę przyniósł ogromną niespodziankę. Już na poziomie 1/8 finału z rywalizacji odpadł Real Madryt. Wicemistrzowie Hiszpanii niespodziewanie przegrali z drugoligowym Albacete 2:3 i stracili szansę na końcowy triumf. Podobnej wpadki chce uniknąć FC Barcelona, która w czwartkowy wieczór spotka się z innym drugoligowcem - Racingiem Santander. W jakim ustawieniu przystąpi do gry?

Zobacz wideo Tak Maroko awansowało do finału PNA. Cudowna obrona karnego!

Drugi mecz FC Barcelony w Pucharze Króla. Co z występem Lewandowskiego i Szczęsnego?

To pytanie od rana zadawali sobie hiszpańscy dziennikarze. Niepewna była nawet obsada bramki. Początkowo trener Hansi Flick zasugerował, że skłania się ku Joanowi Garcii. Później zaś nie wykluczył wystawienia Marca-Andre ter Stegena, który bronił także w 1/16 finału przeciwko Guadalajarze. Do wyboru szkoleniowiec miał oczywiście także Wojciecha Szczęsnego, choć o Polaku mówiło się stosunkowo najmniej.

W przewidywanych składach rzadko przewijało się także nazwisko Roberta Lewandowskiego. Ponieważ nasz napastnik wystąpił od pierwszej minuty w finale Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt (3:2), hiszpańskie media zakładały, że tym razem dostanie czas na odpoczynek. A jak będzie w rzeczywistości?

FC Barcelona oficjalnie ogłosiła. Oto skład Flicka na mecz z Racingiem Santander

Tego dowiedzieliśmy dosłownie przed momentem, gdy w mediach społecznościowych FC Barcelony pojawiła się oficjalna informacja o wyjściowej jedenastce. Flick posadził Polaków na ławce rezerwowych. Dał za to szansę takim piłkarzom jak Joan Garcia czy Ferran Torres.

Skład FC Barcelony na mecz z Racingiem Santander:

  • Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Balde; Bernal, Casadó, Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres i Rashford.

Mecz Racing Santander - FC Barcelona w ramach 1/8 finału Pucharu Króla rozpocznie się w czwartek 15 stycznia o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe