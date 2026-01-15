O której dzisiaj mecz Barcelony? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA TV, STREAM]

Barcelona zaczęła Puchar Króla bez większych fajerwerków. To i tak mało powiedziane: drużyna Hansiego Flicka dopiero w 73. minucie zdobyła pierwszego gola w meczu z trzecioligową Guadalajarą, a o korzystny wynik trzeba było drżeć niemal do końca spotkania. Kolejny test już w czwartek, bo Barcelona zmierzy się z drugoligowcem zaledwie trzy dni po zakończonym finale Superpucharu Hiszpanii i długiej podróży z Arabii Saudyjskiej.

Racing Santander - FC Barcelona. Ostatni mecz ponad 10 lat temu

Można jednak stwierdzić, że droga do obrony tytułu zdobytego w ubiegłym roku będzie dla Barcelony nieco łatwiejsza, niż przypuszczano przed sezonem. W środę z Pucharu Króla odpadł bowiem Real, który zawsze jest w tych rozgrywkach najgroźniejszym rywalem Blaugrany. Drużyna Hansiego Flicka zmierzyła się z "Królewskimi" w finale ubiegłorocznego Copa del Rey i wygrała dopiero po dogrywce (3:2).

Wiadomo już, że w Santander Barcelonę czeka tzw. kibicowski kocioł. Fani Racingu słyną z żywiołowego dopingu, a przed meczem dodatkowo motywował ich trener tej drużyny Jose Alberto.

-Nasi kibice pokazali i nadal pokazują każdego dnia, że zasługują na miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej, a teraz będą mieli szczęście zmierzyć się z przeciwnikiem z najwyższej ligi i mamy nadzieję, że sprostamy temu wyzwaniu. Ten mecz wzbudza wszędzie emocje. Zagramy przeciwko drużynie z najwyższej dywizji, jednemu z najlepszych klubów na świecie, prawdopodobnie najlepszej drużynie w obecnej formie, biorąc pod uwagę liczbę wygranych meczów, ich ostatni tytuł, ich styl gry, ale w chwili, gdy piłka zaczyna się toczyć, jest to 50/50. Jest 11 na 11, a my postaramy się utrudnić im zadanie - mówił szkoleniowiec podczas konferencji prasowej, cytowany przez profil BarcaInfo na portalu X.

W pierwszym składzie Barcelony najprawdopodobniej znów zobaczymy Joana Garcię. Szansę na występ ma też wracający do gry Ronald Araujo, Roony Bardghji, Gerard Martin czy Marc Casado. Na mecz powołano także Joao Cancelo.

Racing Santander po raz ostatni zagrał w La Lidze 15 lat temu - w sezonie 2011/12. Po spadku do tej pory się nie podniosła - przez 6 sezonów występował na trzecim poziomie rozgrywkowym, a od rundy 2022/23 ustabilizował swoją pozycję w Segunda Division. W tym okresie tylko raz dotarł do decydujących faz Pucharu Króla. W sezonie 13/14, trzecioligowy wówczas Racing zagrał w ćwierćfinale Copa de Rey. Odpadł wówczas z Realem Sociedad.

Ostatni mecz Barcelony z Racingiem odbył się w marcu 2012 roku. Blaugrana wygrała go 2:0, a obie bramki zdobył Lionel Messi.

Gdzie obejrzeć Racing Santander - FC Barcelona. O której? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, RELACJA, WYNIKI]

Mecz Racing Santander - FC Barcelona rozpocznie się w czwartek 15 stycznia o godz. 21. Transmisję pokaże Eleven Sports 1. Zapraszamy również na relację tekstową na stronę główną Sport.pl i do aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.