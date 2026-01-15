Duma Katalonii, po sukcesie w Superpucharze Hiszpanii, musi wrócić na ziemię i zmierzyć się z drugoligowcem. O tym, że podobne spotkania w ramach Pucharu Króla bywają trudne, właśnie przekonał się ostatni, a zawsze wielki rywal Barcelony, ekipa Realu Madryt. Królewscy nie sprostali drużynie Albacete i już ich w krajowym Pucharze nie ma. Jak będzie z zespołem z Camp Nou?

REKLAMA

Zobacz wideo Oto cała prawda o talencie Lewandowskiego. "Ktoś, kto to mówił, po prostu kłamie"

"Skłaniam się do tego, żeby zagrał Joan, ale zdecydujemy jutro"

W Hiszpanii trwają dyskusje odnośnie składu, jaki w konfrontacji z Racingiem wystawi Hansi Flick. Będzie musiał odpowiednio nim rotować, choćby po to, by dać szansę tym, którzy w finale Superpucharu usiedli na ławce rezerwowych (np. Ferran Torres, Marcus Rashford, Dani Olmo czy Gerrard Martin). Czy ta zasada może dotyczyć także Wojciecha Szczęsnego?

- Skłaniam się do tego, żeby zagrał Joan, ale zdecydujemy jutro - powiedział Flick na wczorajszej przedmeczowej konferencji prasowej.

Zagadkę tę próbowali rozwikłać dziennikarze "Mundo Deportivo": "Głównym znakiem zapytania wokół wyjściowej jedenastki jest to, kto będzie bronił. Trener Barcelony początkowo zasugerował Joana Garcię, ale później nie wykluczył Ter Stegena, tak jak zrobił to w meczu w Guadalajarze. Przyszłość niemieckiego bramkarza pozostaje niepewna, a Girona liczy na jego wypożyczenie" - czytamy.

"Hansi Flick zazwyczaj odpowiada wprost na pytania o pozycję bramkarza. Był taki przed Superpucharem Hiszpanii, potwierdzając, że Joan Garcia będzie podstawowym zawodnikiem. Jednak w meczu z Guadalajarą w Pucharze Hiszpanii, w którym Ter Stegen wyszedł w pierwszym składzie, pozostawił wszystkie opcje otwarte, co utwierdziło wielu w przekonaniu, że Niemiec będzie faworytem do obsady bramki w Pucharze" - możemy z kolei przeczytać w "Sporcie". Nie ma tam ani słowa o opcji gry z Wojciechem Szczęsnym.

Polski bramkarz został za to przypomniany w portalu lesportiudecatalunya.cat. "Jeśli chodzi o bramkarza, wygląda na to, że Joan Garcia nie ruszy się z bramki. Choć w poprzednim meczu Hansi Flick skorzystał z usług Ter Stegena, to jednak nie jest trenerem, który lubi zmieniać bramkarza. W zeszłym sezonie, kiedy postawił na Szczęsnego w lidze i w Lidze Mistrzów, dał polskiemu bramkarzowi także cały puchar".

Racing Santander może być całkiem wymagającym przeciwnikiem. Zespół trenera Jose Alberto Lopeza chce bowiem awansować do najwyższej klasy rozgrywek. Jest na dobrej drodze, bo na półmetku jest liderem 2. ligi z największą liczbą (45) strzelonych goli. Co więcej, w poprzednim spotkaniu w ramach Pucharu Króla Racing pokonał Villerreal 2:1.

Mecz Racing Santander z FC Barceloną rozpocznie się dziś 15 stycznia o godzinie 21.