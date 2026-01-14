Kompromitacja Realu Madryt! Kopciuszek ograł faworyta

Przed meczem Realu Madryt z Albacete nikt w hiszpańskiej stolicy nie żył konfrontacją z drugoligowcem. Wszystko było skupione wokół zmiany trenera. Po porażce w Superpucharze Hiszpanii z Barceloną pracę stracił Xabi Alonso, a jego miejsce zajął dotychczasowy opiekun młodzieży Alvaro Arbeloa. Niemal cała konferencja prasowa była poświęcona tym wydarzeniom.

- To oczywiście dla mnie wyjątkowy dzień jak każdy dzień w Realu Madryt, najlepszym klubie na świecie. W sobotę kończę 43 lata, a 20 lat spędziłem w tej drużynie. Jestem świadomy odpowiedzialności i pięknego zadania, jakie przede mną. Czuję wielką ekscytację - mówił nowy szkoleniowiec "Królewskich". Debiut w rywalizacji z drugoligowcem miał być łagodnym wejściem w "nowy garnitur". Tak jednak nie było, bo gospodarze potrafili zaskoczyć możnego przeciwnika.

Albacete ograło Real Madryt!

Arbeloa postawił na wielu sprawdzonych graczy, ale ci od 42. minuty musieli gonić wynik. Po rozegraniu rzutu rożnego Franco Mastantuono przegrał walkę o górną piłkę i wykorzystał to stoper Albacete - Javier Villar del Fraile. Goście z Madrytu jeszcze w tej połowie zdołali wyrównać. I tu z pomocą przyszedł rzut rożny, a za swój błąd przy trafieniu dla gospodarzy zrehabilitował się 18-letni Argentyńczyk, gdy wpakował piłkę po dobitce z najbliższej odległości.

Po zmianie stron Real atakował, a Albacete się odgryzało. Świetnie w bramce spisywał się Raul Lizoain, a jego koledzy dzielnie stawiali czoła faworytom. Ich wysiłki zostały nagrodzone w 82. minucie za sprawą wprowadzonego z ławki Jefte Betancora. W doliczonym czasie gry padły jeszcze dwa gole. Real w doliczonym czasie gry zdołał wyrównać na 2:2. Ale na trafienie Gonzalo Garcii odpowiedział ponownie Betancor i sensacja stała się faktem! Albacete wygrało 3:2 i zagra w ćwierćfinale Pucharu Króla.

Pierwsze mecze 1/8 finału Copa del Rey rozegrano we wtorek. Awans wywalczyły Atletico Madryt, Athletic Bilbao oraz Real Sociedad San Sebastian. W czwartek zagrają m.in. FC Barcelona oraz Valencia.

Albacete - Real Madryt 3:2

Bramki: Javier Villar del Fraile (42'), Jefte Betancor (82', 90'+4) - Franco Mastantuono (45'+3), Gonzalo Garcia (90'+1)