Miarka się przebrała. Oto co napisali ultrasi Realu do Pereza

Według ostatnich doniesień zwolennikami takiego rozwiązania byli Vinicius, Bellingham i Valverde. Jednak Hiszpan miał także swoich zwolenników w szatni - na czele z Kylianem Mbappe i Ardą Gullerem. Teraz wokół Królewskich panuje ogromny chaos.

W Hiszpanii wrze po zwolnieniu Xabiego Alonso. "Kwintesencja zła"

Nawet madryccy dziennikarze i tamtejsze dzienniki twierdzą, że to nie była najlepsza decyzja klubu. Zdaniem Joela del Rio z "Marki" zwolnienie Xabiego jest "kwintesencją zła". W swojej publikacji twierdzi, iż piłkarze mają więcej władzy, niż powinni, "a zmiany są akceptowane tylko wtedy, gdy nikogo nie denerwują" - grzmiał.

Ponadto jego zdaniem odejście Hiszpana "idealnie odzwierciedla sytuację klubu". "Xabi nie zawiódł. To Real Madryt spojrzał w lustro… i nie spodobało mu się to, co zobaczył. I tak wszystko zaczyna się od nowa" - zaznaczył.

Kibice wskazali winnego całej tej sytuacji. "PerezOut"

Jakby tego było mało dziennikarze "Marki" stworzyli ankietę, w której zapytali kibiców o to, co się ostatnio działo w klubie. Jak się okazuje aż 79 proc. fanów uważa tę decyzję za "bardzo złą" i aż 80 proc. sympatyków uważa, że to zły moment na zmianę trenera. 21 proc. osób uważa, ze klub postąpił "bardzo dobrze". Co ciekawe aż 78 proc. kibiców dało Xabiemu Alonso ocenę "pozytywną lub bardzo dobrą".

Serwis zapytał również, "Kto jest winny obecnej sytuacji w Realu Madryt?" - aż 48 proc. ankietowanych uważa, że wina leży po stronie... prezesa Florentino Pereza. 46 proc. uważa, że winni są też piłkarze. Tylko 6 proc. głosujących obwiniło Xabiego Alonso.

Kibice Realu Madryt zareagowali na to co się dzieje nie tylko internetowo, ale także w świecie realnym. Jeden z profili sympatyzujących z Królewskimi zamieścił zdjęcie plakatu, który mieli przygotować ultrasi tego klubu z podpisem "PEREZOUT". "Florentino i jego zarządzanie = Barcelona mistrzem" - czytamy.