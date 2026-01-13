Szokujące doniesienia z Madrytu. To wtedy Alonso nie wytrzymał. "Przedszkole"

Xabi Alonso do Realu Madryt trafił w czerwcu ubiegłego roku, zastępując na stanowisku głównego trenera Carlo Ancelottiego. Oczekiwania wobec hiszpańskiego szkoleniowca były olbrzymie, ale w klubie i wokół niego panował wówczas spory optymizm. W dużej mierze z tego względu, że 44-latek miał reputację niezwykle utalentowanego trenera, który potrafił dokonywać cudów z Bayerem Leverkusen.

To dlatego Alonso nie wyszło? Jeden trening zmienił wszystko

Przygoda Alonso w stolicy Hiszpanii nie potoczyła się jednak tak, jak się spodziewano. Co prawda na początku sezonu 2025/2026 Real pędził od zwycięstwa do zwycięstwa, ale jego wysoka forma nie potrwała długo. Jak twierdzi "Marca": przełomowy moment mógł mieć miejsce tuż po wygranej w październikowym "Klasyku". 44-letni trener nie wytrzymał podczas jednego z treningów.

"Nie wiedziałem, że przychodzę trenować przedszkole! - wykrzyczał szkoleniowiec. Nie było to typowe upomnienie mające zwrócić uwagę piłkarzy ani chwilowy wybuch złości w pracy. Był to krzyk desperacji i zmęczenia. Od dawna Xabi był zirytowany, ponieważ zawodnicy nie podążali za nim w kwestii wymagań, jakie chciał narzucić podczas każdego treningu. Przede wszystkim, jeśli chodzi o taktykę. Krzywe miny, małe zaangażowanie, szepty" - relacjonuje "Marca".

Jak czytamy w hiszpańskiej gazecie, metody pracy Alonso kompletnie nie pasowały zawodnikom Realu. "Piłkarze uważali treningi za przesadnie angażujące pod względem taktycznym i skarżyli się także na zbyt dużą liczbę przekazywanych informacji. Nadgorliwość Xabiego w pracy taktycznej, w zwracaniu uwagi i poprawkach charakteryzowała również jego asystentów, którzy także byli wskazywani przez zawodników" - twierdzą Hiszpanie.

Real Madryt kolejne spotkanie rozegra 14 stycznia. Jego rywalem w Pucharze Króla będzie Albacete. Będzie to debiut dla nowego trenera "Królewskich" - Alvaro Arbeloi.