Nowy trener Realu Madryt przemówił. Jasne przesłanie do gwiazd

Arbeloa ma wiele wspólnych cech z Xabim Alonso. Po pierwsze, sam w przeszłości był świetnym piłkarzem, który reprezentował barwy zarówno Realu Madryt, jak i Liverpoolu. Po drugie, również w 2014 roku sięgnął po Ligę Mistrzów. A po trzecie, też po zakończeniu kariery zawodniczej szybko trafił na trenerską ścieżkę. Teraz będzie miał okazję spróbować zrobić to, co nie udało się jego starszemu koledze, czyli odnieść sukces na ławce Realu.

Arbeloa zabrał głos. Oto jak widzi przyszłość w Realu Madryt

Trudno obecnie powiedzieć, czy Arbeloa będzie tylko tymczasowym trenerem Realu Madryt, dopóki ten nie znajdzie szkoleniowca z najwyższej półki (typu Jurgena Kloppa), czy jednak ma pełne zaufanie Florentino Pereza. Sam Hiszpan podkreślił jednak, że nie za bardzo o tym myśli. Jest podekscytowany i wdzięczny ze względu na szansę, jaką dostał.

Na konferencji prasowej Arbeloa zachwalał zawodników, z którymi przyjdzie mu pracować. - Mamy świetny skład, z zawodnikami gotowymi na wszystko. Nie zapominajmy, że mamy piłkarzy z sześcioma zwycięstwami w Lidze Mistrzów. Wydaje się, że za szybko o tym zapominamy. [...] Ze mną cała drużyna zaczyna od zera. To czysta karta, nowy początek. Gracze są nim bardzo podekscytowani - powiedział były zawodnik Realu Madryt i Liverpoolu.

Przy okazji 42-latek podkreślił też, że będzie liczyć na zawodników z młodzieżowej drużyny, którą dopiero co prowadził. - Real Madryt ma najlepszą akademię na świecie. Zawodnicy z niej grają na całym świecie. Wiedzą, że mogą mieć duże szanse, mając mnie jako trenera - podsumował Arbeloa.

Real Madryt kolejne spotkanie rozegra 14 stycznia. Jego rywalem w Pucharze Króla będzie Albacete.