Wojciech Szczęsny był bohaterem także przy okazji meczu poprzedniej rundy z Guadalajarą. Co prawda Polak nie pojawił się na boisku, ale kataloński "Sport" rozpisywał się o pięknym geście byłego reprezentanta Polski. Podczas rozmowy z Hansim Flickiem i Markiem-Andre Ter Stegenem popularny "Tek" zasugerował trenerowi, by postawił na powracającego po kontuzji Niemca.

"Szczęsny wyjaśnił, że Ter Stegen, jako kapitan i po długiej kontuzji, zasługiwał na grę. W pewnym sensie usunął się w cień, aby ułatwić sytuację. Flick uznał gest Polaka za wzór doskonałego kolegi z drużyny. Klubowi również spodobało się podejście Szczęsnego" - napisano. Szkoleniowiec Barcelony na konferencji prasowej tłumaczył, że to była jednorazowa sytuacja i w kolejnych spotkaniach osobiście będzie podejmował decyzję.

Szczęsny czy Ter Stegen na Racing?

W czwartek będzie miał okazję wywiązać się ze swoich słów. Przez miesiąc, jaki minął od starcia z Guadalajarą, rozpędu nabrała sprawa ewentualnego wypożyczenia Ter Stegena do Girony. W tej sytuacji bliżej gry w konfrontacji z Racingiem Santander jest Szczęsny.

"Pytanie brzmi, co wydarzy się w Santander, czy Tek ponownie porozmawia z Markiem-Andre i zaproponuje mu miejsce w wyjściowym składzie, czy też Flick zainterweniuje, zwłaszcza że przyszłość niemieckiego bramkarza w tym zimowym oknie transferowym wciąż jest niepewna" - zastanawia się "Sport".

Barcelona - Racing Santander w Pucharze Króla

FC Barcelona przystąpi do tego spotkania opromieniona zwycięstwem w Superpucharze Hiszpanii z Realem Madryt (3:2). Jednego z goli zdobył Robert Lewandowski. Po długiej podróży z Arabii Saudyjskiej niemiecki szkoleniowiec najpewniej dokona większej liczby zmian, niż tylko tej jednej w bramce.

Racing Santander jest liderem hiszpańskiej drugiej ligi, ale tyle samo punktów ma Las Palmas (po 38). W minionej kolejce drużyna sensacyjnie przegrała na własnym boisku z Zaragozą 2:3. Starcie z Barceloną odbędzie się w czwartek 15 stycznia o godz. 21.