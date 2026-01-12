Oficjalnie: Pajor jest najlepsza! Ten komunikat nie pozostawia wątpliwości

Ewa Pajor imponuje w tym sezonie skutecznością na poziomie podobnym do tego, który zapewnił jej tytuł królowej strzelczyń w poprzednich rozgrywkach. Nasza reprezentantka strzeliła już 15 goli, co daje jej pewne prowadzenie w klasyfikacji najlepszych snajperek (ex aequo drugie Edna Imade z Realu Sociedad oraz klubowa koleżanka Polki Claudia Pina mają po 11 trafień). Pajor nie przeszkodził nawet uraz, który kosztował ją dwa mecze na przełomie października i listopada.

Pajor strzela jak natchniona

Zasadniczo po tamtej kontuzji Polka jeszcze podkręciła tempo, bo dziewięć z piętnastu goli pochodzi właśnie z okresu po urazie. Zaś dwa z nich to jej dzieło z grudnia. Barcelona rozegrała w minionym miesiącu dwa ligowe mecze: z Costa Adeje Tenerife (2:0) i Badaloną (5:1). Nasza reprezentantka otwierała wynik w obu, potwierdzając swoją klasę. Została za to wyróżniona.

Grudzień należał do niej! Polka wyróżniona

Liga F (żeński odpowiednik La Liga) oficjalnie poinformowała, że Ewa Pajor została wybrana najlepszą zawodniczką grudnia. Nominowanych było łącznie siedem zawodniczek, a głosy oddawali kibice. Polka to druga zawodniczka FC Barcelony z takim wyróżnieniem w bieżącym sezonie. Pierwszą była najlepsza w listopadzie Claudia Pina.

Reprezentantka Polski odbierze nagrodę przed najbliższym ligowym starciem FC Barcelony. To odbędzie się już w środę 14 stycznia o 19:00. Prowadzące w ligowej tabeli (o 7 pkt nad Realem Madryt) Katalonki zagrają u siebie z Atletico Madryt (4. miejsce). Pajor już w styczniu zdążyła dać niesamowity popis. W sobotę 10 stycznia jej zespół rozwalił wręcz Madrid CFF aż 12:1, a Polka trafiła do siatki czterokrotnie.