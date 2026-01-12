W całej Hiszpanii wrze po decyzji Realu ws. Alonso. "Śmiertelny cios"

Real Madryt przegrał w niedzielny wieczór finał Superpucharu Hiszpanii 2:3 z FC Barceloną. To druga porażka "Królewskich" z rzędu w starciu o to trofeum, przez co nadal pozostają bez choćby jednego pucharu od czasu mistrzostwa kraju w sezonie 2023/24. To także dosypanie soli do rany, która powstała w ostatnich tygodniach. Madrytczycy nie imponowali formą i w La Liga dorobili się straty czterech punktów do liderującej "Blaugrany".
Mimo to wieści o zwolnieniu Xabiego Alonso były jak hiszpańska inkwizycja. Nikt nie spodziewał się ich w takim momencie. Owszem o potencjalnym rozstaniu z trenerem mówiono już od jakiegoś czasu, jednak nie sposób było przewidzieć, że dojdzie do tego już teraz. Hiszpańskie media są w szoku, choć podkreślają jednocześnie, że analizując to na chłodno, sam fakt jego zwolnienia nie jest aż tak dużą niespodzianką.
- Były 34 mecze. 232 dni spędzone na stanowisku. Xabi odchodzi z dorobkiem 24 zwycięstw, czterech remisów i sześciu porażek. Bilans, który nie jest sam w sobie alarmujący, ale ma pewną adnotację. Zespół stawał się coraz słabszy. Do meczu z Valencią 1 listopada nie było pytań. 17 zwycięstw na 20 meczów, pozycja lidera w La Liga z przewagą 5-ciu punktów, niepokonani w Lidze Mistrzów. Dokładnie 72 dni później historia jest zupełnie inna. Tamten Real Madryt się rozpadł. Siedem zwycięstw w ostatnich czternastu meczach. Wszystko zaczęła porażka z Liverpoolem na Anfield (0:1) w LM. Potem były Rayo, Elche, Girona, Celta, Manchester City i w końcu przegrana w Superpucharze, która zadała tej kadencji śmiertelny cios - pisze dziennik "AS".
Z kolei "Marca" wylicza pięć powodów, dla którego trener na lata nie wytrzymał nawet do lata. - Po pierwsze, Real przestał sobie radzić pod presją. To coś, co zniknęło po porażce 2:5 z Atletico Madryt. Po drugie, rock n' roll obiecany przez trenera nigdy się nie objawił. Z każdym meczem coraz mocniej przypominało to Real Ancelottiego z zeszłego sezonu. Po trzecie, Alonso prosił zarząd o transfer generała środka pola, mózgu drużyny. Nie dostał tego. Real wydał 60 milionów na Mastantuono, tyle samo, co Arsenal na Zubimendiego. Tchouameni, Camavinga i Valverde mają wiele zalet, ale kontrolowanie tempa gry, co robił Modrić, do nich nie należy - wymienia "Marca".
- Po czwarte nieumiejętność wyprowadzenia piłki ściągnęła na Real kłopoty w Superpucharze. Courtois wykonał ponad 40 dalekich wyrzutów i wykopów przeciwko Atletico. Jedyny pomysł, by poradzić sobie z pressingiem i znaleźć Gonzalo Garcię lub Bellinghama. Po piąte, relacja z Viniciusem, w której kryzys zaczął się, gdy Alonso zmienił Brazylijczyka, na co ten zareagował wściekłością. Konfliktu nie zażegnano w sposób umiejętny i ich relacje ucierpiały na dobre. W dodatku Vinicius Jr nie był jedynym krytykiem Alonso w szatni - podsumowuje "Marca".
Następcą Alonso został Alvaro Arbeloa, również były zasłużony piłkarz Realu. Od siedmiu lat pracował on jako trener różnych młodzieżowych zespołów "Królewskich", a ostatnio rezerw w trzeciej lidze (1,7 pkt na mecz w tym sezonie). - Konferencje prasowa Alvaro nie będą w niczym przypominać tych z Xabim. To będzie najbliższe Jose Mourinho, co widzieliśmy od tamtej pory - zapowiada dziennikarz Jose Luis Sanchez.