Oto co zrobił Lewandowski w meczu z Realem. Wszystko to widzieli. "Maestria"

Lewandowski jest w trakcie sezonu, który trudno jednoznacznie ocenić. Z jednej strony stracił pewne miejsce w pierwszej jedenastce na rzecz Ferrana Torresa. Z drugiej - dalej jest bardzo skuteczny. W niedzielnym finale Superpucharu Hiszpanii pokazał się z świetnej strony, kiedy w doliczonym czasie pierwszej połowy zdobył gola na 2:1. Bramkarz Realu Madryt próbował wyjść z bramki i go zatrzymać, ale szybkość reakcji 37-latka okazała się decydująca.

Dudek pochwalił Lewandowskiego. Co za słowa

Jerzy Dudek sam nigdy w "Klasyku" nie grał, ale miał okazję obserwować go z perspektywy ławki, kiedy był zmiennikiem Ikera Casillasa w Realu Madryt. "Super Express" poprosił go ocenę bramki Lewandowskiego i 52-latek nie ukrywał swojego zachwytu. Oto co powiedział:

- Lewy pokazał się z fenomenalnej strony. Wyjście w uliczkę, przyjęcie piłki i zagranie tzw. łyżeczką nad Courtoisem. To była jedyna opcja, którą mógł zrobić i to zrobił. Maestria w czystej postaci. Wydaje się, że trener Hansi Flick ma dobre wyczucie, co do zarządzania energią Lewego. Wiadomo, że to bardzo ważne, żeby na tym etapie odpowiednio szachować jego siłami. Był pełen ochoty do gry - zauważył wielokrotny reprezentant Polski.

Dudek został też zapytany o przyszłość Lewandowskiego i to, czy przedłuży umowę z FC Barceloną. - To też jest bardzo prawdopodobne, że odnajdzie w tej nowej roli, która jest dla niego dobra. Wywiązuje z niej bez zarzutu. Dlatego każda opcja, będąc w takiej formie, będzie dla niego otwarta. Myślę, że obie strony dają sobie czas. Choć pewnie jakieś słowo z prezydentem Joanem Laportą padło wcześniej - podsumował były bramkarz Realu Madryt.

FC Barcelona kolejny mecz rozegra 15 stycznia. Jej rywalem w Pucharze Króla będzie Racing Santander.