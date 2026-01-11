Wieści o Lewandowskim dotarły do Hiszpanii. "Nie zamierzam"

To był wyjątkowy wieczór dla Roberta Lewandowskiego. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski zajął co prawda dopiero 7. miejsce w 91. edycji Plebiscytu Przeglądu Sportowego na Najlepszego Sportowca Polski, jednak wspólnie z Justyną Kowalczyk zgarnął nagrodę "Czempiona Stulecia". Sukces Polaka jest komentowany w Hiszpanii.

REKLAMA

Zobacz wideo Brzęczka zwolnili piłkarze? "Atmosfera nie do zniesienia"

"Mundo Deportivo" piszę o nagrodzie Lewandowskiego. Hiszpanie zainteresowali się wypowiedzią o emeryturze

O wygranej Lewandowskiego podczas Gali Mistrzów Sportu piszę "Mundo Deportivo" Jak można było się spodziewać, hiszpańskie media zainteresowało szczególnie to, co istotne ze sportowego punktu widzenia, czyli wypowiedź Lewandowskiego o momencie przejścia na emeryturę.

- Nie zamierzam grać kolejnych 100 lat, ale obiecuję, że dopóki biegam szybciej niż większość z was na sali, nie odchodzę na emeryturę - tak o swoje przyszłości podczas gali mówił Lewandowski, ta wypowiedź była cytowana w tytule artykułu przez "Mundo Deportivo".

Zobacz też: Tusk mówi o "ziemi obiecanej". To nie sukces. To jest dramat

Hiszpanie odnieśli się też do pozostałych wypowiedzi gwiazdy Barcelony oraz do obecności na wydarzeniu małżonki piłkarza Anny Lewandowskiej.

Robert Lewandowski z oczywistych względów nie mógł uczestniczyć w wydarzeniu. Przebywa obecnie z Barceloną w Arabii Saudyjskiej, gdzie w niedzielę, 11 stycznia o godz. 20:00 Duma Katalonii rozegra finałowe spotkanie z Realem Madryt.