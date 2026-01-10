Flick ogłosił ws. Lewandowskiego przed El Clasico. Jaśniej się nie da

FC Barcelona i Real Madryt zmierzą się w finale Superpucharu Hiszpanii. Blaugrana pokonała Athletic Bilbao 5:0, a Królewscy pokonali w derbach Atletico 2:1. Mecze pomiędzy Realem a Barceloną są bardzo emocjonujące. W tym sezonie górą są Królewscy, którzy w lidze wygrali z nimi 2:1. Jednak w ubiegłym sezonie to Duma Katalonii wygrała, co się dało. W tym Superpuchar Hiszpanii 5:2 - mimo czerwonej kartki dla Wojciecha Szczęsnego.

Lewandowski zagra w El Clasico? Flick zabrał głos

Hansi Flick wziął udział w przedmeczowej konferencji prasowej. Niemiec zdradził, że wszyscy są gotowi do gry, na czele z Laminem Yamalem, Gavim i Andreasem Christensenem. W pewnym momencie padło pytanie o to, czy zdecydował, kto wyjdzie jako napastnik w tym meczu. Przypomnijmy, że przeciwko Atletico grał Ferran Torres, a Robert Lewandowski nawet nie podniósł się z ławki rezerwowych.

- Zobaczymy, mamy jeszcze jeden ostatni trening i wtedy podejmiemy decyzję. Ważne jest, że mamy świetne opcje na każdej pozycji. Zawodnikom nie jest łatwo, bo każdy chce grać, ale liczy się drużyna - podkreślił.

Na koniec padło pytanie o Kyliana Mbappe, który według doniesień doleciał do Arabii Saudyjskiej i może dostać pozwolenie na grę. - W tej chwili jest najlepszym napastnikiem. Strzelił mnóstwo bramek i jest piłkarzem światowej klasy. Oczywiście, jeśli zagra, będziemy musieli pracować jako drużyna - zakończył Hansi Flick.

Mecz FC Barcelona - Real Madryt w Superpucharze Hiszpanii zaplanowano na niedzielę 11 stycznia. Początek tego spotkania o godz. 20:00. Transmisję na żywo będzie można śledzić na antenie Eleven Sports 1 oraz online w internecie w Polsat Box Go (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Tekstowa relacja z tego starcia będzie dostępna również na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.