Powrót na stronę główną

Hiszpanie już wiedzą. Ogłosili ws. Lewandowskiego przed finałem z Realem

Hansi Flick nie podziela opinii stanowiącej, że zwycięskiego składu się nie zmienia. Zdaniem hiszpańskich mediów, wyjściowa jedenastka na finał Superpucharu Hiszpanii będzie się różnić od drużyny, którą niemiecki szkoleniowiec oddelegował do gry w półfinale z Athletikiem Bilbao. Robert Lewandowski spędził całe spotkanie na ławce rezerwowych, ale nadciągające wieści nie są dla niego korzystne.
SOCCER-SPAIN-VIL-BAR/
Fot. REUTERS/Pablo Morano

Półfinały turnieju o Superpuchar Hiszpanii nie przyniosły zaskoczeń. W środowym spotkaniu FC Barcelona rozniosła w pył Athletic Bilbao, wyjaśniając sprawę awansu jeszcze w pierwszej połowie. Dzień później w nieco mniej imponującym stylu zwyciężył Real Madryt, pokonując Atletico 2:1.

Zobacz wideo Szczere wyznanie Koseckiego: W tym aspekcie wypadałem bardzo mizernie

Poprzednie El Clasico odbyło się pod koniec października zeszłego roku. Triumfował wtedy Real po bramkach Mbappe i Bellinghama. Barcelona odpowiedziała jedynie trafieniem Fermina. Od tamtej pory Duma Katalonii jest niemal nie do powstrzymania. Na 14 spotkań wygrała aż dwanaście. Królewscy natomiast wpadli w kryzys, który mógł nawet kosztować posadę Xabiego Alonso. Ostatnie pięć meczów to komplet zwycięstw, co zapewne nieco uspokoiło sytuację wokół szkoleniowca.

Hiszpanie alarmują. Chodzi o Lewandowskiego

Jak donosi kataloński Sport, Hansi Flick planuje tylko jedną zmianę w składzie względem meczu z Bilbao. W miejsce Roony'ego Bardghjia wystąpić ma Lamine Yamal. 18-latek z Athletikiem zagrał 20 minut, wchodząc w drugiej połowie za Bardghija. Szwed był jednym z najlepszych zawodników środowego spotkania - strzelił gola i dołożył do tego dwie asysty

Zobacz też: To koniec. Tak Wieczysta Kraków potraktowała Góralskiego

Są to złe wieści dla Roberta Lewandowskiego. Jeżeli te doniesienia się potwierdzą, Polak nie wybiegnie w pierwszym składzie na mecz Barcelony już po raz szósty z rzędu. Co więcej, wszedł na boisko w zaledwie dwóch - z Villarrealem tuż przed świętami i z Espanyolem, już w nowym roku. Nie pomogła nawet bramka zdobyta w derbach Barcelony, zapewniająca triumf Dumy Katalonii.

Robert Lewandowski rezerwowym

- Flick dobrze nim zarządza, a sam napastnik zaakceptował tę zmianę ról. Ferran Torres jest w bardzo dobrej formie i ma na koncie 14 goli, będąc najlepszym strzelcem klubu - tak sytuację kapitana reprezentacji Polski opisał Marcos Lopez, cytowany przez Cadena SER. Tak rzadkie występy sugerują jednak, że w ostatnich tygodniach pozycja Lewandowskiego w drużynie znacząco się osłabiła.

W finale Superpucharu Hiszpanii FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę, 11 stycznia o godzinie 20:00. Serdecznie zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego wydarzenia na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

QUIZ: dopasujesz piłkę do sportu? Tylko 10% osób potrafi to zrobić bez pomyłki. Sprawdź się!