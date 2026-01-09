Hiszpanie już wiedzą. Ogłosili ws. Lewandowskiego przed finałem z Realem

Półfinały turnieju o Superpuchar Hiszpanii nie przyniosły zaskoczeń. W środowym spotkaniu FC Barcelona rozniosła w pył Athletic Bilbao, wyjaśniając sprawę awansu jeszcze w pierwszej połowie. Dzień później w nieco mniej imponującym stylu zwyciężył Real Madryt, pokonując Atletico 2:1.

Poprzednie El Clasico odbyło się pod koniec października zeszłego roku. Triumfował wtedy Real po bramkach Mbappe i Bellinghama. Barcelona odpowiedziała jedynie trafieniem Fermina. Od tamtej pory Duma Katalonii jest niemal nie do powstrzymania. Na 14 spotkań wygrała aż dwanaście. Królewscy natomiast wpadli w kryzys, który mógł nawet kosztować posadę Xabiego Alonso. Ostatnie pięć meczów to komplet zwycięstw, co zapewne nieco uspokoiło sytuację wokół szkoleniowca.

Hiszpanie alarmują. Chodzi o Lewandowskiego

Jak donosi kataloński Sport, Hansi Flick planuje tylko jedną zmianę w składzie względem meczu z Bilbao. W miejsce Roony'ego Bardghjia wystąpić ma Lamine Yamal. 18-latek z Athletikiem zagrał 20 minut, wchodząc w drugiej połowie za Bardghija. Szwed był jednym z najlepszych zawodników środowego spotkania - strzelił gola i dołożył do tego dwie asysty

Są to złe wieści dla Roberta Lewandowskiego. Jeżeli te doniesienia się potwierdzą, Polak nie wybiegnie w pierwszym składzie na mecz Barcelony już po raz szósty z rzędu. Co więcej, wszedł na boisko w zaledwie dwóch - z Villarrealem tuż przed świętami i z Espanyolem, już w nowym roku. Nie pomogła nawet bramka zdobyta w derbach Barcelony, zapewniająca triumf Dumy Katalonii.

Robert Lewandowski rezerwowym

- Flick dobrze nim zarządza, a sam napastnik zaakceptował tę zmianę ról. Ferran Torres jest w bardzo dobrej formie i ma na koncie 14 goli, będąc najlepszym strzelcem klubu - tak sytuację kapitana reprezentacji Polski opisał Marcos Lopez, cytowany przez Cadena SER. Tak rzadkie występy sugerują jednak, że w ostatnich tygodniach pozycja Lewandowskiego w drużynie znacząco się osłabiła.

W finale Superpucharu Hiszpanii FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę, 11 stycznia o godzinie 20:00. Serdecznie zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego wydarzenia na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.