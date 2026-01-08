Najpierw ławka, a teraz takie wieści ws. Lewandowskiego. Hiszpanie już trąbią

Robert Lewandowski jest w ostatnim czasie w bardzo trudnym położeniu - rozegrał tylko 120 minut w ostatnich sześciu meczach, a w wygranym 5:0 starciu z Athletic Bilbao, Polak nawet nie wstał z ławki rezerwowych. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce 13 grudnia 2025 roku. Wtedy to nawet nie wszedł na murawę w meczu z Osasuną, a był w kadrze na to spotkanie.

Hiszpanie trąbią nt. Lewandowskiego. "Kluczowy moment jego życia"

Teraz na temat sytuacji Polaka rozpisuje się kataloński "Sport", który sam na początku pisze, że "rzadko się zdarza, żeby Robert Lewandowski spędzał tak wiele meczów na ławce. "Prawie zawsze, gdy był dostępny, jego naturalnym środowiskiem było boisko. Nienasycona maszyna, która nigdy nie znudziła się strzelaniem goli i nie dawała się zmienić, nawet przy pewnej przewadze. To w dużej mierze dzięki temu polski napastnik osiągnął tak niesamowicie udaną karierę" - czytamy.

Z drugiej jednak strony dziennikarze podkreślają, że 37-latek "wkroczył w nowy etap" - podkreślono. Kataloński "Sport" już w nagłówku trąbi, że ma "nowy status" w FC Barcelonie. Ponadto serwis pisze o "kluczowym momencie jego życia".

"Polak wnosi coś z innej perspektywy, odgrywając bardziej drugoplanową rolę, ale nadal mając duże znaczenie w zakresie strzelania bramek, co jest kluczowe dla drużyny" - napisano.

Oto nowa rola Lewandowskiego

Serwis tłumaczy, że Robert Lewandowski obecnie pełni raczej rolę rezerwowego, który ma za zadanie zmienić obraz gry. "Oczywiście nadal będzie często grał od początku, ale nie jest już 'oficjalnym' środkowym napastnikiem Barcy" - podkreślono i dodano, że to nie powinno stanowić dla niego problemu, gdyż niedługo skończy 38 lat i nie jest już w stanie grać na takiej intensywności, jak wcześniej.

Sport.es przyznaje, że "Lewy" - w nowej roli - pozostaje bardzo użyteczny i istotny dla systemu Flicka. Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy Lewandowski gra tak mało nie tylko dlatego, że już może nie dać rady, ale też - ich zdaniem - wpływa na to "doskonała forma Ferrana Torresa, który w tym sezonie mocno naciska" - podkreślono.

"Z pewnością wszystko potoczyłoby się inaczej, gdyby zawodnik (Ferran - przyp. red.) nie był na tym poziomie. Ale tak właśnie jest. 'Lewy' nie zrezygnuje z grania na najwyższym poziomie, ale jego zrozumienie lub 'chęci' do grania we wszystkim uległy zmianie. Znajduje się w innym momencie życia. Nie wyklucza to jednak decyzji o pozostaniu w klubie w następnym sezonie" - zakończono.