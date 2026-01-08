Lewandowski cały mecz na ławce, a to nie koniec złych wieści

Robert Lewandowski strzelił gola w ostatnim meczu ligowym z Espanyolem (2:0), mimo że spędził na murawie tylko 26 minut. To nie przekonało jednak Hansiego Flicka do tego, by dać mu szansę w półfinale Superpucharu Hiszpanii z Athletikiem Bilbao. Polak spędził całe spotkanie na ławce rezerwowych, za to błyszczał jego bezpośredni konkurent o miejsce na boisku. Mowa o Ferranie Torresie. To on w 22. minucie otworzył wynik, zdobywając bramkę i dając impuls do ataku. Później piłkarze FC Barcelony zdobyli jeszcze cztery trafienia, rozbijając przeciwników.

Ferran Torres zachwycił hiszpańskie media. "Łowca"

Nic więc dziwnego, że po meczu Ferran zasłużył na wysokie oceny. Jego starania i pracę wykonaną w środowy wieczór doceniły hiszpańskie media. "Hunter" - tak nazwał go kataloński "Sport", co w tłumaczeniu na język polski oznacza "łowca". "Wyglądał, jakby robił niewiele, ale w ciągu kilku minut zostawił po sobie ślad w postaci dwóch błysków. Najpierw świetne podanie do Fermina, a później gol na 1:0. Czuje krew i ma cel. Rekin" - czytamy. Dziennikarze wystawili mu "8" w 10-stopniowej skali. Wyżej oceniono tylko strzelca dubletu, a także zdobywcę asysty, Raphinhę.

"Zawsze gotowy, by wykorzystać każdą piłkę, jak np. niecelny strzał Fermina, który zamienił na 1:0. Jego niestrudzone wysiłki w naciskaniu na środkowych obrońców i mobilność zostały wykorzystane przez Raphinhę i Fermina" - podkreślała redakcja "Mundo Deportivo". Oceny Hiszpanowi jednak nie wystawiła. Zrobiła to "Marca", dając mu "8,5".

"Był prawdziwym utrapieniem dla defensywy przeciwnika"

"Pierwsza połowa: Mocno zderzył się z Unaiem Simonem, próbując zbliżyć się do bramki. Hojnie podawał. Kontynuje serię strzelecką: po dobrej kontroli, najpierw prawą nogą, a potem klatką piersiową, pokonał bramkarza Athletiku. W drugiej połowie był opętany żądzą zdobycia bramki. Krążył wokół pola karnego Unaia. Po rzucie rożnym uderzył głową piłkę, którą bramkarz złapał bez problemu. Był prawdziwym utrapieniem dla defensywy przeciwnika" - czytamy.

Teraz przed Barceloną finał Superpucharu Hiszpanii i szansa na obronę tytułu. W decydującym starciu zmierzy się z Realem Madryt lub Atletico Madryt. Rywal zostanie wyłoniony już w czwartek 8 stycznia po godzinie 20:00, kiedy rozpoczną się derby Madrytu. Kto wie, może w finale Flick da szansę Lewandowskiemu. W końcu Ferran rozegrał pełne 90 minut z Athletikiem i może być nieco przeciążony. Mecz o tytuł zaplanowano na niedzielę 11 stycznia.