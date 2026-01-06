Szczęsny na to czekał. Flick przemówił ws. bramki. Wystarczyły trzy słowa

FC Barcelona wybrała się w podróż do Arabii Saudyjskiej, gdzie czeka ją rywalizacja o Superpuchar Hiszpanii (w Dżuddzie). Broniąca trofeum drużyna w półfinale zmierzy się z Athletikiem Bilbao (w drugiej parze są Real Madryt i Atletico Madryt), a trener Hansi Flick zdradził nieco więcej na temat obsady bramki.

REKLAMA

Zobacz wideo Nazywani są milionerami. Osiedlowy klub robi furorę. "Wszyscy są przeciwko nam" [Reportaż]

Hansi Flick wskazał bramkarza FC Barcelony na Superpuchar Hiszpanii. Czy to Wojciech Szczęsny?

W rozgrywkach pucharowych nierzadko szkoleniowcy decydują się na wystawienie kilku zawodników, którzy zwykle siedzą na ławce, w tym rezerwowego golkipera. W grudniu w Pucharze Króla przeciwko trzecioligowej Guadalajarze (2:0) bronił Marc-Andre ter Stegen, a Flick ma także do dyspozycji Wojciecha Szczęsnego, który we wrześniu i październiku zastępował kontuzjowanego Joana Garcię, aktualny numer jeden między słupkami Katalończyków.

O obsadę bramki na przedmeczowej konferencji prasowej zapytał szkoleniowca dziennikarz Joan Poqui z "Mundo Deprotivo": - Możesz potwierdzić, że w bramce stanie Garcia? Czy może będzie ter Stegen albo "Tek" (pseudonim Szczęsnego - red.)? - Nie, Joan Garcia - krótko odpowiedział 60-latek.

Wojciech Szczęsny ma nie grać w Superpucharze Hiszpanii. Tam zaczął budować pozycję w FC Barcelonie

Część kibiców może liczyć na powtórkę sytuacji z poprzedniego sezonu. Wówczas do Superpucharu Hiszpanii jako numer jeden w bramce Katalończyków przystępował Inaki Pena, jednak ze względu na spóźnienie na zbiórkę został odsunięty przez Flicka od podstawowego składu.

Niemiec postawił na Polaka, który wcześniej zagrał tylko jeden mecz (z czwartoligowym UD Barbastro w Pucharze Króla), ale nie zawiódł i od tamtego czasu był pierwszym golkiperem (z nim zespół zdobył krajowy tryplet). Na ławkę wrócił po transferze Garcii, o którego problemach z punktualnością na razie nie słychać. W dodatku to znacznie lepszy bramkarz od Peni, więc mogłoby mu być wybaczone więcej.

Sprawdź też: Wielkie wzmocnienie Barcelony! Flick wszystko zdradził

Mecz FC Barcelona - Athletic Bilbao zostanie rozegrany w środę 7 stycznia o godz. 20:00 czasu polskiego. Już teraz zapraszamy na relację tekstową w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.