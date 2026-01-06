Lewandowski pokazał, jak się strzela. Poruszył całą Hiszpanię

FC Barcelona prowadzi w tabeli La Liga. Zdobyła 49 punktów i o cztery wyprzedza Real Madryt. Wyścig o mistrzowski tytuł nabiera rozpędu, a nie od pominięcia jest w nim rola polskiego napastnika. Lewandowski znów znalazł się na językach.

Lewandowski znów zachwycił świat. "Kliniczne wykończenie"

To była 90. minuta meczu, gdy Robert Lewandowski technicznym uderzeniem dobił Espanyol, pieczętując wygraną Barcelony w derbach miasta. Dla Polaka było to 110. trafienie w historii jego występów w stolicy Katalonii, a dziewiąte w tym sezonie La Liga. Choć spotkanie rozegrano 3 stycznia, to nie milkną jego echa. Kibice są zachwyceni i trudno im się dziwić.

"Bramkarz myślał, że Lewandowski strzeli w tamtą stronę, więc rzucił się w tamtą stronę, ale Lewandowski zamiast tego podbił piłkę, to kliniczne wykończenie" - napisał jeden z nich na portalu X.

"Nie jest to pokazane w tym klipie, ale zauważ, jak ta akcja zaczęła się od Lewandowskiego wygrywającego pojedynek w powietrzu, Jego fizyczność jest tak bardzo potrzebna" - dodał kolejny.

"Bramkarz myślał, że Lewandowski strzeli w lewą stronę, a ten sprytnie strzelił w prawą. Co za gol!" - skomentował jeden z użytkowników.

"Ci, którzy twierdzą, że ten gol był dziełem szczęścia, są moim zdaniem w błędzie. Zauważa, że bramkarz schodzi w dół i podcina piłkę, aby go ominąć, nie z zamiarem strzału, ale aby wykonać dwa kontakty. Widząc, że po uderzeniu w klatkę piersiową piłka leci do bramki, nie potrzebuje już drugiego. Ten gest jest całkowicie zamierzony i odpowiedni do sytuacji. Rozwiązanie godne światowej klasy gwiazdy w polu karnym, czyli po prostu tego, kim jest" - podsumowywał i analizował kolejny.

Lewandowski był jednym z bohaterów derbów miasta, choć gwiazdą meczu okrzyknięto Joana Garcię. Zresztą zasłużenie, bo bramkarz gości naprawdę spisał się wyśmienicie.

"Joan Garcia był w tak trudnej sytuacji pierwszy raz w karierze. Można mieć wielki talent, ale trzeba mieć nerwy ze stali, by wytrzymać podobną presję. Wytrzymał. Był w sobotę najlepszy na boisku. Bronił w kilku niewiarygodnych sytuacjach, gdy atakujący Espanyol uzyskiwał przewagę nad Barceloną. Dzięki niemu drużyna Flicka zachowała remis do 86. min, gdy rezerwowy Dani Olmo popisał się genialnym strzałem" - oceniał dziennikarz Sport.pl Dariusz Wołowski.

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra w środę 7 stycznia. Jej rywalem w półfinale Superpucharu Hiszpanii będzie Athletic.