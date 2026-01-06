A jednak! Oto z kim zagra Lewandowski. Hitowy transfer

FC Barcelona wzmacnia defensywę! Nowym piłkarzem drużyny zostanie Joao Cancelo. Duma Katalonii chciała ściągnąć zawodnika na środek obrony, ale plany zostały poddane drobnej modyfikacji.

To wszystko stało się błyskawicznie. Wczoraj pojawiły się medialne doniesienia o tym, że Barcelona podejmie próbę ściągnięcia Joao Cancelo. Od kilku dni liderem wyścigu o podpis Portugalczyka był Inter Mediolan, ale obrońca zwlekał z ostateczną decyzją. Już 2 stycznia informowaliśmy, że to wicemistrzowie Włoch dokonają tego transferu.

Barcelona przechwyciła Joao Cancelo

Czas mijał, a wciąż nie pojawiało się ogłoszenie transferu. Wykorzystała to Barcelona. Działaczom udało się szybko ustalić wszystkie warunki transferu z Al-Hilal. O decyzji Cancelo poinformował Fabrizio Romano. "Ważne: Joao Cancelo do Barcelony, here we go! Wypożyczenie do końca sezonu" - napisał na Twitterze.

Potwierdziły się również informacje o tym, że lider Serie A byli faworytami do pozyskania Cancelo. Ten jednak miał jasno określony priorytet. "Pomimo że Inter osiągnął już porozumienie z Al-Hilal, jedynym klubem, do którego chce odejść Joao, jest Barcelona" - stwierdził Romano. Tym samym lider Serie A musi szukać innego rozwiązania swoich problemów kadrowych. Przez najbliższe miesiące na boisku nie pojawi się bowiem Denzel Dumfries.

Powrót Portugalczyka

Romano poinformował również, że Barcelona za wypożyczenie 31-letniego obrońcy zapłaci 4 miliony euro. Al-Hilal odzyska tym samym część z zainwestowanych w zakup Cancelo środków. Arabski klub półtora roku temu zapłacił Manchesterowi City 25 milionów euro. Portugalczyk został odstawiony przez Saudyjczyków na boczny tor. Pomimo powrotu po kontuzji uda, grał jedynie w azjatyckiej Lidze Mistrzów. W Saudi Pro League rozegrał zaledwie dwa spotkania.

Joao Cancelo był już zawodnikiem Barcelony. W sezonie 2023/24 zostały wpożyczony do katalońskiego klubu z Manchesteru City. Obrońca rozegrał wtedy 32 mecze w lidze hiszpańskiej oraz 10 w Lidze Mistrzów. W drużynie ponownie spotka się między innymi z Raphinhą, Lamine'm Yamalem czy Robertem Lewandowskim.

Barcelona obecnie przebywa w Arabii Saudyjskiej. 7 stycznia rozegra półfinałowe spotkanie Superpucharu Hiszpanii, a rywalem Dumy Katalonii będzie Athletic Bilbao. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:00. Zapraszamy serdecznie do śledzenia relacji tekstowej z tego wydarzenia na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.