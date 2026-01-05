Lewandowski i Szczęsny dolecieli do Arabii. Tak ich potraktowano na lotnisku

FC Barcelona w tym tygodniu przystąpi do obrony trofeum w Superpucharze Hiszpanii. Ekipa Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego w środowym półfinale zmierzy się z Athletikiem Bilbao. Jeśli wygra, w wielkim finale jej rywalem będzie Real lub Atletico Madryt. Podobnie jak w latach ubiegłych wszystkie spotkania zostaną rozegrane w Arabii Saudyjskiej - a konkretnie w Dżuddzie. Drużyna ze stolicy Katalonii zameldowała się już na miejscu.

REKLAMA

Zobacz wideo Ogromne zamieszanie wokół dyskwalifikacji Polaka na TCS. O co chodzi z zakazem fluoru?

Piłkarze FC Barcelony przywitani na lotnisku. Oto co im zgotowano

Jak poinformował dziennik "Sport", samolot z piłkarzami wylądował na lotnisku im. Króla Abdulaziza dokładnie o godzinie 17:56 czasu hiszpańskiego. Lot z Barcelony trwał cztery godziny i 52 minuty. Na pokładzie znalazło się 24 zawodników FC Barcelony, a także m.in. prezydent klubu Joan Laporta, wiceprezydent - Rafael Yuste, dyrektor sportowy - Deco, czy koordynator sekcji piłkarskiej Bojan Krkić. Nie zabrakło również oczywiście Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego.

W mediach społecznościowych FC Barcelony pojawiło się nawet nagranie, na którym widać, jak dwaj Polacy siedzą obok siebie w samolocie i znakomicie się bawią. Niedługo później jeden z internautów dodał kolejne wideo. Tym razem możemy oglądać, jak kolejni piłkarze przechodzą przez halę przylotów. Jak się okazało, wszyscy byli witani z honorami. Każdy otrzymywał od gospodarzy bukiet kwiatów. Tyczyło się to także Lewandowskiego i Szczęsnego, którzy wydawali się być w doskonałych humorach.

Pokazali, jak potraktowano Lewandowskiego. "Spójrzcie..."

Zdjęciem z odbierającym kwiaty Lewandowskim podzielił się też oficjalny profil FC Barcelony na portalu X. Naszemu piłkarzowi towarzyszyła klubowa maskotka - Cat. - Spójrzcie, kto jeszcze tu jest, Culers - mogliśmy przeczytać.

Największy bukiet czekał jednak na Joana Laportę. Prezydent klubu chętnie pozował również do wspólnych zdjęć.

Mecz FC Barcelona - Athletic Bilbao odbędzie się 7 stycznia, godz. 20:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.