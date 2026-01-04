Tak wygląda tabela La Liga po tym, co zrobili piłkarze Realu Madryt

Real Madryt od dłuższego czasu nie znajdował się w najwyższej formie, a w ostatnich dniach 2025 roku pojawiła się niepokojąca informacja. Kontuzji doznał Kylian Mbappe, który miał pauzować nawet trzy tygodnie. Obecnie prognozy co do stanu zdrowia Francuza nie są już tak pesymistyczne, ale było pewne, że akurat w 18. kolejce z Betisem najlepszy strzelec Realu nie zagra.

Real pokonał Betis. Tak wygląda teraz tabela La Liga

Drużyna Alonso w tym sezonie za bardzo nie miała okazji poznać, jak to jest grać bez Mbappe, bo ten pojawiał się na boisku nawet w Pucharze Króla. W niedzielę na stratę punktów nie mogła sobie natomiast absolutnie pozwolić, bo FC Barcelona wygrała w sobotę z Espanyolem i wypracowała już siedem oczek przewagi w ligowej tabeli. Ewentualna wpadka Realu bardzo utrudniałaby mu walkę o mistrzostwo.

Po 90 minutach kibice Królewskich mogli jednak odetchnąć. Ich drużyna wygrała z Betisem 5:1. Po jednej bramce zdobyli Raul Asencio oraz Fran Garcia, a hattrickiem popisał się Gonzalo Garcia. Młody napastnik tym samym udowodnił, że jest w stanie wejść w rolę "dziewiątki" pod nieobecność Mbappe. Co ciekawe, były to dla niego pierwsze trafienia w tym sezonie w lidze hiszpańskiej.

A tak po niedzielnym meczu Realu Madryt wygląda tabela La Liga:

1. FC Barcelona 49 punktów, 19 meczów, bilans bramkowy 53:20

2. Real Madryt 45 punktów, 19 meczów, 41:17

3. Villareal 38 punktów, 17 meczów, 34:16

4. Atletico 37 punktów, 18 meczów, 33:16

5. Espanyol 33 punkty, 18 meczów, 22:19

6. Betis 28 punktów, 18 meczów, 30:24

7. Celta Vigo 26 punktów, 18 meczów, 24:20

8. Bilbao 24 punkty, 19 meczów, 17:25

9. Elche 22 punkty, 18 meczów, 24:23

10. Getafe 21 punktów, 18 meczów, 14:23

11. Sevilla 20 punktów, 18 meczów, 24:29

12. Osasuna 19 punktów, 18 meczów, 18:21

13. Vallecano 19 punktów, 18 meczów, 14:21

14. Mallorca 18 punktów, 17 meczów, 19:24

15. Alaves 18 punktów, 17 meczów, 14:20

16. Real Sociedad 17 punktów, 17 meczów, 21:25

17. Valencia 16 punktów, 18 meczów, 17:30

18. Girona 15 punktów, 17 meczów, 15:33

19. Levante 13 punktów, 17 meczów, 20:29

20. Oviedo 11 punktów, 17 meczów, 7:26