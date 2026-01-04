Zaskakujące słowa Flicka po meczu derbach Barcelony. "Nie zasłużyliśmy"

FC Barcelona pod wodzą Hansiego ponownie triumfuje. Tym razem ich "ofiarami" byli lokalni rywale Espanyolu. Temu pojedynkowi towarzyszył ogromny ładunek emocjonalny, co było widać na trybunach, ale i poza nimi. Ostatecznie to w końcówce Dani Olmo i Robert Lewandowski dali swojej drużynie zwycięstwo.

Hansi Flick wskazał, dlaczego Barcelona grała tak słabo

Na pomeczowej konferencji prasowej Hansi Flick wyznał, iż zdawał sobie sprawę z tego, jak ważne jest to spotkanie. "Wiem, jak ważne są derby; wielu ludzi na ulicy mówiło mi, że musimy wygrać. Wiem, jak ważne są te mecze" - powiedział, cytowany przez "Mundo Deportivo".

Ponadto Niemiec przyznał, że jego podopieczni nie zagrali najlepiej, ale od razu wskazał na przyczynę takiego stanu rzeczy. - Nie graliśmy zbyt dobrze, ale nie chcę się nad tym rozwodzić, bo to głównie zasługa przeciwnika - dodał.

- Espanyol rozegrał świetny mecz, w świetnej atmosferze derbowej. Podobało mi się. Szczerze mówiąc, nie zasłużyliśmy na to zwycięstwo, ale jakość gry po zmianach zadecydowała o losach meczu i jestem z tego zadowolony - podkreślił, nawiązując do wejścia na boisko m.in. Lewandowskiego.

Flick pochwalił Joana Garcię

Flick pochwalił także Joana Garcię, który wielokrotnie ratował swój zespół przed stratą bramki - Joan jest jednym z najlepszych bramkarzy na świecie, a zawodnicy, którzy weszli na boisko, pokazali swoją jakość, z czego się cieszę, choć nie jestem zadowolony z pierwszych osiemdziesięciu minut. Mimo to, strzeliliśmy dwa gole i zdobyliśmy trzy punkty, co daje nam dobry sygnał przed ligą - kontynuował.

- Nie było łatwo zespołowi wrócić po przerwie i grać na tym samym poziomie. Mam nadzieję, że dzięki temu zwycięstwu mamy więcej pewności siebie. Zobaczymy, ale widzę intensywność, z jaką pracowaliśmy, i to jest bardzo dobre - zakończył.