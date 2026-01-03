Było tuż po meczu. Szczęsny od razu ruszył do Garcii i zrobił to

Joan Garcia po raz kolejny udowodnił w tym sezonie, że już teraz jest jednym z najlepszych bramkarzy świata. 24-letni Hiszpan w sobotnie popołudnie był bohaterem wygranego przez FC Barcelonę meczu derbowego na wyjeździe z Espanyolem 2:0. Garcia kilka razy w fantastyczny sposób zatrzymał swoich niedawnych kolegów, bo przecież właśnie z Espanyolu trafił do Barcelony przed rozpoczęciem tego sezonu.

Tak Wojciech Szczęsny potraktował Joana Garcię po meczu derbowym

Joan Garcia jak najbardziej zasłużenie otrzymał statuetkę dla najlepszego piłkarza spotkania. I to mimo faktu, że np. Fermin Lopez, który pojawił się na boisku w drugiej połowie, miał dwie asysty przy golach Olmo i Roberta Lewandowskiego.

Kamery po końcowym gwizdku pokazały, jak Wojciech Szczęsny zachował się wobec Garcii. Jako pierwszy przybiegł do hiszpańskiego bramkarza, mocno go wyściskał, a po chwili pocałował w szyję! To było przepiękne zachowanie byłego reprezentanta Polski. W internecie pojawiły się komentarze, że ter Stegen w tym czasie szybko powędrował do szatni.

Zachowanie Wojciecha Szczęsnego wobec Garcii można zobaczyć w linku poniżej.

Garcia w tym sezonie zagrał w 15 spotkaniach, wpuścił 14 bramek i sześć razy zachował czyste konto.

FC Barcelona przynajmniej do niedzielnego popołudnia będzie mieć aż 7 punktów przewagi nad Realem Madryt, który zagra u siebie z Realem Betis (godz. 16.15).

Drużyna Hansiego Flicka teraz walczyć będzie o Superpuchar Hiszpanii. 7 stycznia (godz. 20) w Arabii Saudyjskiej zmierzy się w półfinale z Athletic Bilbao. W drugim półfinale będą derby Madrytu - Real kontra Atletico.