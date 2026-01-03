Oto skład Barcelony na derby! Flick podjął decyzję ws. Lewandowskiego

FC Barcelona może rozpocząć nowy rok od bardzo mocnego uderzenia. W sobotni wieczór zagra bowiem na wyjeździe w derbach Barcelony z Espanyolem. Jeśli drużyna Hansiego Flicka wygra ten bardzo prestiżowy pojedynek, to przynajmniej do niedzielnego wieczora zwiększy przewagę do siedmiu punktów nad Realem Madryt.
Hiszpańskie media przewidując skład FC Barcelony, były pewne, że na ławce rezerwowych usiądzie Robert Lewandowski. Niestety dla polskich kibiców, tak też się stało. W środku ataku od pierwszej minuty zagra nie Lewandowski, a Ferran Torres, który w tym sezonie w La Lidze zdobył już 11 bramek i jest drugim najlepszym strzelcem rozgrywek.
Dziennikarze z Hiszpanii największe wątpliwości mieli z zestawieniem środkowych pomocników. Pewniakiem był Eric Garcia. Jedne media awizowały obok niego Pedriego i Fermina Lopeza, a inne de Jonga i Raphinhę w roli ofensywnego pomocnika. Ostatecznie Flick zdecydował się na nieco zaskakujące zestawienie - Garcię, de Jonga i Raphinhę. Pedri jeszcze jest oszczędzany i usiądzie na ławce rezerwowych. W ataku obok Torrresa zagrają Yamal i Rashford.
Espanyol to piąty zespół La Ligi, który w 17 spotkaniach zdobył 33 punkty. W lidze ma imponującą serię aż pięciu zwycięstw z rzędu. W ostatniej kolejce pokonał na wyjeździe 2:1 Athletic Bilbao. W ubiegłym sezonie FC Barcelona dwa razy wygrywała derby - najpierw 3:1 u siebie, a potem 2:0 na wyjeździe. W obu spotkaniach do siatki nie trafił Lewandowski.
Początek meczu Espanyol - FC Barcelona o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.