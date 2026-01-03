Potężna niepewność ws. powrotu Mbappe. Alonso już tego nie ukrywa

W trzech ostatnich spotkaniach 2025 roku Kylian Mbappe strzelił cztery gole. Francuz jednocześnie coraz bardziej narzekał na ból kolana. Początkowo myślał, że to nic poważnego, ale później badania wykazały, że uraz jednego z więzadeł pobocznych. W tym przypadku operacja nie była potrzebna, ale oczywistym jest fakt, że najlepszy piłkarz Realu Madryt musi odpocząć od futbolu.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto cała prawda o talencie Lewandowskiego. "Ktoś, kto to mówił, po prostu kłamie"

Xabi Alonso mówi o Mbappe. Są wątpliwości

Pewne jest, że Mbappe nie zobaczymy w niedzielnym meczu Realu Madryt przeciwko Realowi Betis. Wcześniej mówiono, że jego przerwa w styczniu potrwa przynajmniej trzy tygodnie. To oznaczałoby absencję zawodnika m.in. w Superpucharze Hiszpanii. Przypomnijmy, że w półfinale tych rozgrywek Real zagra z Atletico Madryt (8 stycznia, godz. 20:00), a w finale może na "Królewskich" może czekać FC Barcelona.

Wydawać by się mogło, że nadzieję w serca kibiców wlał Xabi Alonso. Trener Los Blancos na konferencji prasowej przed starciem z Betisem przyznał, że powrót Mbappe na Superpuchar Hiszpanii jest możliwy, ale jednocześnie nie był w stanie określić konkretnej daty, kiedy Francuz pojawi się na murawie.

- Będziemy przesuwać proces rehabilitacji. Wiele będzie zależeć od samopoczucia samego zawodnika. Zrobimy wszystko, co możliwe, by wrócił jak najszybciej, ale nie wiem, kiedy to nastąpi - powiedział Xabi Alonso na konferencji prasowej.

Mbappe bezapelacyjnym liderem Realu

Szkoleniowiec Realu po cichu liczy, że Mbappe pojawi się na boisku już podczas spotkania z Atletico, ale widać, iż nie zamierza na niego naciskać. Przed "Królewskimi" jeszcze mnóstwo ważnych meczów w tym sezonie, a zbyt szybki powrót do gry może 27-latkowi tylko zaszkodzić.

Czytaj także: Leśnodorski powiedział wprost, co sądzi o Żylecie. O tym będzie głośno

Jeśli chodzi o obecną kampanią, to Mbappe w 24 meczach strzelił aż 29 goli. O ile do postawy drużyny w niektórych meczach kibice mogą mieć pretensje, o tyle trudno mieć zastrzeżenia do Francuza, który zdobywa bramki jak natchniony.