Ależ popis Lewandowskiego z Espanyolem! Potem rozpętało się piekło

FC Barcelona rozpocznie granie w 2026 r. od ligowych derbów z Espanyolem na RCDE Stadium. Ten obiekt w ostatnich latach był bardzo szczęśliwym miejscem dla "Blaugrany", choć nie wszystkie wspomnienia są dobre.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki znalazł winnego swojego wstydliwego wypadku: Coś czuję, że to ty mi te spodenki poluźniłeś

FC Barcelona przypieczętowała tytuł z Espanyolem. Robert Lewandowski bohaterem

"Los sprawił, że dwa ostatnie tytuły mistrzowskie La Liga zdobyte przez FC Barcelonę (w sezonach 2022/2023 i 2024/2025) zbiegły się ze zwycięstwem na stadionie (Espanyolu - red.)" - zauważył kataloński dziennik "Sport". Dużo głośniej było o pierwszym z dwóch wspomnianych spotkań.

Do przerwy goście prowadzili 3:0 po dublecie Roberta Lewandowskiego i trafieniu Alejandro Balde, a po wznowieniu gry wynik podwyższył Jules Kounde. Dopiero w ostatnich minutach rozmiary porażki zmniejszyli Javi Puado i Joselu. A po ostatnim gwizdku rozpętało się piekło.

FC Barcelona uciekała z boiska po wtargnięciu "kibiców" Espanyolu

"14 maja 2023 r. drużyna Xaviego Hernandeza wygrała 4:2 i chciała uczcić tytuł na boisku. Podczas gdy (piłkarze i sztab - red.) Barcelony wykonywali gigantyczne rondo w środkowym kole, około 300 kibiców wtargnęło na murawę. Piłkarze zauważyli to i pobiegli do szatni" - czytamy.

Sprawdź też: Leśnodorski powiedział wprost, co sądzi o Żylecie. O tym będzie głośno

Gospodarze meczu nie pozostawili tego bez reakcji. "Espanyol potępił te wydarzenia w oświadczeniu: "Jako 'Papużki' jesteśmy zasmuceni porażką, ale nigdy nie zaakceptujemy przemocy, niezależnie od tego, jak mała by ona była" - przypomniano.

Mecz La Ligi pomiędzy Espanyolem a FC Barceloną zostanie rozegrany w sobotę o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.