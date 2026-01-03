Tak ma zagrać Barcelona w hicie La Ligi. Jasny komunikat dla Lewandowskiego

Derby pomiędzy Espanyolem a Barceloną wywołują w tym sezonie ogromne emocje. A to głównie ze względu na postać Joana Garcii. Bramkarz przeszedł bezpośrednio z Espanyolu do drużyny mistrza Hiszpanii i przez kibiców swojej poprzedniej drużyny został nazwany zdrajcą. Fani ekipy z RCDE Stadium szykują mu wrogie przywitanie. Zresztą klub wydał na kilka dni przed spotkaniem komunikat o środkach ostrożności, które muszą respektować widzowie.

Espanyol - Barcelona. Lewandowski na ławce rezerwowych?

FC Barcelona prowadzi w tabeli La Ligi z dorobkiem 46 punktów. Ma obecnie przewagę czterech "oczek" nad Realem Madryt. Espanyol także radzi sobie bardzo dobrze. Drużyna Mario Gonzaleza wygrała ligowych pojedynków z rzędu i obecnie plasuje się na piątej lokacie. Zgromadziła 33 punkty.

Espanyol ma chrapkę na pokrzyżowanie szyków Barcelonie. W przypadku zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka praktycznie pewne jest, iż na ławce rezerwowych usiądzie Robert Lewandowskiego. W przewidywanych składach na sobotnie starcie zarówno "Sport", jak i "Mundo Deportivo" dały do zrozumienia, że Polaka zabraknie w wyjściowej jedenastce. Od pierwszej minuty na pozycji klasycznej "dziewiątki" ma zagrać Ferran Torres.

"Menedżer testował wyjściową jedenastkę podczas wczorajszej sesji, w której wciąż brakowało Pedriego i Olmo, a także Roberta Lewandowskiego" - napisano w dzienniku "Mundo Deportivo".

Odmienne zdanie ws. pomocników

W przypadku składu Barcelony najwięcej dyskusji budzi obsada pomocników. Wygląda na to, że szansę występu otrzyma Eric Garcia, ale później trudno wyrokować, na kogo postawi Flick. "Mundo Deportivo" zwraca uwagę na to, że niemiecki szkoleniowiec może wystawić do gry Frenkiego de Jonga oraz Raphinhę w roli ofensywnego pomocnika.

"Sport" widzi to zupełnie inaczej. Wskazuje bowiem, że Pedri mimo wszystko znajdzie się w wyjściowym składzie, a na pozycji ofensywnego pomocnika pojawi się Fermin.

Początek meczu Espanyol - Barcelona o godz. 21:00.

Przewidywany skład Barcelony według dziennika "Sport":

Joan Garcia - Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Balde - Eric Garcia, Pedri, Fermin - Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha.

Przewidywany skład Barcelony według dziennika "Mundo Deportivo":

Joan Garcia - Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Balde - Eric Garcia, de Jong, Raphinha - Lamine Yamal, Ferran Torres, Rashford