Flick już nawet tego nie ukrywa przed hitem La Ligi. "To trudne pytanie"

FC Barcelona to lider La Liga. Ma cztery punkty przewagi nad drugim Realem Madryt. I już 3 stycznia powalczy o to, by tę różnicę jeszcze powiększyć. Tego dnia zmierzy się z Espanyolem. Na kilkanaście godzin przed pierwszym gwizdkiem odbyła się konferencja prasowa, w której udział wziął Hansi Flick.

Hansi Flick mówi o Joanie Garcii. "Żadnych zastrzeżeń"

Niemiecki szkoleniowiec zabrał głos m.in. w sprawie Joana Garcii, bezpośredniego konkurenta Wojciecha Szczęsnego o miejsce w bramce. Hiszpan dołączył do Barcelony latem i błyskawicznie stał się numerem jeden. Polak wchodzi między słupki właściwie tylko wtedy, gdy rywal jest kontuzjowany. Flick darzy Garcię od początku sporym zaufaniem i okazuje się, że nic się nie zmienia.

- Moim zdaniem jest zawsze skoncentrowany. Za nim fantastyczne pół roku, które pokazało, że jego decyzja była słuszna [o transferze z Espanyolu, przyp. red.]. Gra na najwyższym poziomie i jest naszym numerem jeden. Nie mam do niego żadnych zastrzeżeń - podkreślał trener, cytowany przez "Mundo Deportivo".

Takie są plany transferowe FC Barcelony na zimowe okno

A na tym nie zakończył. Zabrał również głos w sprawie transferów. Czy możemy spodziewać się ich zimą 2026? Wydaje się, że problemy finansowe Barcelony wciąż istnieją i klub nie może swobodnie planować wzmocnień. - To trudne pytanie - rzucił na wstępie. - Nie jesteśmy jeszcze gotowi. Patrząc na naszą linię obrony, ze środkowymi i bocznymi defensorami, potrzebujemy kolejnego zawodnika. Ale musimy o tym porozmawiać, a pozyskanie wartościowego piłkarza w najbliższych tygodniach nie jest trudne. Jestem przekonany, że możemy coś zrobić, ale musi to mieć sens - dodawał stanowczo.

Mecz Espanyol - FC Barcelona odbędzie się już w najbliższą sobotę. Początek o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Czy na murawie pojawi się Polak? O ile Szczęsny większych szans na to nie ma, chyba że coś nagle przydarzy się Garcii, o tyle Robert Lewandowski już tak.